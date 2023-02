Szykuje się konkurencja dla Pepco. Niemiecki gigant niebawem w Polsce

Niemiecka sieć dyskontów Woolworth od 13 lat prowadzi ekspansję w swoim kraju, tymczasem niebawem zadebiutuje w Polsce. Pierwsze sklepy mają zostać otwarte już w maju, w parkach handlowych w Krakowie, a następnie w Łodzi. Plany ekspansji obejmują w sumie ponad 400 lokalizacji.

Woolworth zawita do Warszawy

Jak podaje Bankier.pl, zakupy w dyskoncie będzie można zrobić też w Fort Wola, centrum handlowym, które kilka dni temu ponownie zostało otwarte w Warszawie. Woolworth znajduje się na liście najemców galerii, co oznacza, że niemiecka sieć zawita również do stolicy.

W niedawnym wywiadzie dla serwisu retailnet.pl Maciej Ćwikła, prezes Woolworth Polska informował, że w pierwszym roku działalności przypadającym od maja 2023 br. do kwietnia 2024 przyszłego roku włącznie, sieć planuje otworzyć od 15 do 25 domów towarowych w Polsce. W drugim roku kolejne 30, a od trzeciego roku firma chce podwyższyć tempo rozwoju do nawet 50 nowych sklepów rocznie.

Sieć szuka pracowników

Póki co Woolworth szuka pracowników, nie tylko w Krakowie, Łodzi i Warszawie, ale też w Katowicach, Zielonej Górze i Poznaniu. Rekrutacja – jak podaje Bankier.pl – jest otwarta na takie stanowiska jak: kierownik ds. ekspansji, księgowy,pracownik sklepu (niepełny etat), pracownik sklepu, kierownik sklepu, pracownik działu usług IT.

Asortyment sklepu obejmuje m.in. artykuły dekoracyjne, elektronikę, artykuły piśmiennicze, artykuły gospodarstwa domowego i zabawki, artykuły kosmetyczne i drogeryjne, akcesoria, artykuły upominkowe, pasmanterię i wełnę, walizki, tekstylia domowe, akcesoria dla zwierząt czy odzież dla całej rodziny. Asortyment Woolworth może konkurować z innymi sieciówkami oferującymi tego typu produkty, w atrakcyjnych cenach, jak m.in. Pepco, Tedi, czy Action.

Grupa Woolworth rozpoczęła działalność w 2010 roku od 158 domów towarowych. Obecnie posiada ponad 500 sklepów w niemieckich śródmieściach, centrach handlowych i sklepach specjalistycznych.

