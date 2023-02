Podaż pieniądza w styczniu. NBP podał dane

Z danych opublikowanych w środę przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że podaż pieniądza w szerokim sensie (M3), która obejmuje przede wszystkim gotówkę w obiegu, depozyty bieżące oraz lokaty terminowe o zapadalności do dwóch lat, zwiększyła się w styczniu br. o 6,9 proc. rok do roku, najbardziej od października, po zwyżce o 5,4 proc. w grudniu zeszłego roku. Ankietowani przez „Parkiet” ekonomiści spodziewali się, że wzrost M3 przyspieszy do 5,9 proc. rok do roku.

Podaż pieniądza w styczniu wyższa niż w grudniu

– Na koniec stycznia 2023 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 2 096,3 mld zł i była o 5,0 mld zł wyższa niż na koniec grudnia 2022 r. – czytamy w komunikacie NBP. – Do jej wzrostu przyczynił się głównie wzrost wartości depozytów i innych zobowiązań wobec sektora gospodarstw domowych oraz sektora instytucji samorządowych – dodano.

Bank centralny podał, że w styczniu br. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych zwiększyła się o 6,5 mld zł, tj. 0,6 proc., do poziomu 1 085,4 mld zł, a w sektorze instytucji samorządowych o 3,9 mld zł, tj. o 5,8 proc., do poziomu 71,0 mld zł, natomiast w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych spadła o 2,1 mld zł, tj. o 0,5 proc., do poziomu 461,1 mld zł.

NBP podał również, że zadłużenie przedsiębiorstw niefinansowych wzrosło o 6,2 mld zł, tj. o 1,5 proc., do poziomu 422,5 mld zł, a gospodarstw domowych spadło o 5,3 mld zł, tj. o 0,7 proc., do poziomu 789,0 mld zł.

Przypomnijmy, że z danych podanych przed miesiącem wynika, że na koniec grudnia zeszłego roku wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 2 091,3 mld zł i była o 9,3 mld zł wyższa niż na koniec listopada ubiegłego roku.

