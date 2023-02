McDonald's podnosi ceny. Legendarny produkt za 7 zł

Zła wiadomość dla miłośników sieci McDonald's. Wygląda na to, że inflacja dała się we znaki jednej z najpopularniejszych sieci fast foodów, gdyż podniosła ona cenę jednego z najbardziej kultowych produktów.

McDonald's podnosi cenę cheesburgera

Chodzi o cheesburgera. Przysmak będący jedną z najtańszych propozycji w menu restauracji kosztuje teraz niemal 7 zł. Poinformował o tym bloger Mateusz Załęski, znany jako WujekRada. – Cheeseburger sam, bez 2forU kosztuje 7 złotych – napisał na Facebooku bloger.

To oznacza, że w porównaniu ze styczniem cheesburger zdrożał o 1 zł. W zestawie 2forU z frytkami kanapka kosztuje 7,90 zł (w aplikacji). To kolejna podwyżka kultowego produktu w ostatnim czasie. Jeszcze dwa lata temu kosztował on 4,50 zł.

Komentarze internautów pod postem blogera nie pozostawiają na sieci suchej nitki. „Robią wszystko żeby się klientów pozbyć", „Inflacja inflacją, ale mak to już stara się na niej zarobić", „Mam nadzieje, że w końcu ludzie przestaną kupować i ceny się zmienia bo to co się dzieje to jest porażka" – to tylko niektóre komentarze spośród tych, które nadają się do cytowania. Wśród opinii nie zabrakło również wspomnień z czasów, gdy cheesburger kosztował. zaledwie 2 zł.

Trudne czasy dla McDonald's

O tym, że nastały niełatwe czasy również dla McDonald's świadczy niedawny list, jaki pracownicy sieci otrzymali prezesa Chrisa Kempczinskiego. Przyznaje on, że przed firmą „trudne czasy”, a przed częścią zatrudnionych w niej osób „ciężkie rozmowy”.

– Ocenimy role i stanowiska w organizacji i czekają nas trudne dyskusje i decyzje – napisał Kempczinski. – Niektóre inicjatywy zmienią priorytet, albo zostaną wstrzymane. To pozwoli nam rozwijać się szybciej jako organizacji, przy jednoczesnym zmniejszeniu naszych kosztów i uwolnieniu środków na inwestycję w rozwój – dodał.

Czytaj też:

McDonald’s opuszcza Kazachstan. To skutek sankcji na RosjęCzytaj też:

Współzałożyciel Subwaya wykonał darowiznę wartą 5 mld dol. Może chodzić o coś więcej niż odruch serca