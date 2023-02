Bill Gates zainwestował w akcje Heinekena. Zdradza swój stosunek do piwa

Bill Gates zainwestował ponad 900 mln dolarów w akcje Heineken Holding, znanego holenderskiego producenta piwa.

Bill Gates kpił akcje Heinekena w zeszły piątek

Jak podaje Reuters, założyciel Microsoftu kupił 3,76 proc. udziałów od meksykańskiej firmy FEMSA, która wyprzedaje firmę piwowarską. We wniosku złożonym przez holenderski Urząd ds. Rynków Finansowych (AFM) stwierdzono, że akcje zostały zakupione 17 lutego br., czyli niemal tydzień temu.

Jeden z najbogatszych ludzi na świecie kupił prawie 11 miliona akcji o wartości 939,87 mln dolarów, z czego pakiet 6,7 mln miał kupić osobiście, zaś 4,2 mln za pośrednictwem fundacji Bill & Melinda Gates Foundation.

Inwestycja miliardera może zaskakiwać, gdyż Gates za piwem nie przepada. Ujawnił to pięć lat temu w trakcie czatu z użytkownikami serwisu Reddit. – Kiedy oglądam mecz, np. baseball, piję lekkie piwo, aby poczuć atmosferę, która jest udziałem innych pijących piwo. Przepraszam, jeśli rozczaruję prawdziwych piwoszy – powiedział miliarder.

W 2022 roku Heineken, drugi co do wielkości browar na świecie, odnotował wzrost zysku operacyjnego o ponad 24 proc. do 4,5 mld euro (r/r).

Eko-inwesycja Gatesa

Tymczasem Gates – jak niedawno informowaliśmy – zamierza zainwestował w australijski startup, który chce odmienić rolnictwo i uratować środowisko naturalne. Firma Rumin8 ((gra słów od angielskiego „ruminate”, czyli przeżuwania m.in. trawy) opracowuje rozwiązanie, które ma znacznie zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych generowanych przez krowy. Inicjatywę poparli także inni znani miliarderzy.

