Wyniki Lotto z 23 lutego. Te liczby padły m.in. w losowaniach Mini Lotto i Multi Multi

W czwartek 23 lutego poznaliśmy wyniki losowań Lotto. Podajemy liczby, które padły we wszystkich wieczornych grach. Sprawdź, czy tym razem uśmiechnęło się do ciebie szczęście.

Lotto to równocześnie loteria organizowana przez Totalizator sportowy, jak i nazwa głównego losowania. O ile wyniki poszczególnych gier poznajemy codziennie, o tyle najwyższe wygrane padają we wtorki, czwartki i soboty.

Wyniki z 23 lutego

Losowania gier Lotto odbywają się dwa razy dziennie. Po raz pierwszy szczęśliwe liczby podawane są o godzinie 14. Drugie losowanie ma miejsce o godzinie 22:00. Poniżej prezentujemy liczby, które padły podczas wieczornej sesji.

Lotto: 10, 48, 26, 43, 22, 13

Lotto Plus: 7, 41, 18, 36, 5, 13

Multi Multi: 22, 13, 37, 9, 46, 32, 66, 4, 63, 1, 50, 12, 69, 59, 68, 31, 35, 76, 48, 57

Mini Lotto: 25, 11, 40, 6, 16

Ekstra Pensja: 17, 29, 24, 34, 20, 4

Ekstra Premia: 34, 10, 31, 13, 16, 1

Kaskada: 6, 11, 24, 10, 3, 1, 20, 4, 21, 13, 14, 23

Transmisję losowania Lotto, a także pozostałych gier, można śledzić na żywo na antenie TVP 3, w aplikacji mobilnej oraz podczas transmisji online. Wyniki podawane są również na stronie Lotto.pl kilka minut po zakończeniu losowania.

Jak grać w Lotto?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił. Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych. Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Prawdopodobieństwo poprawnego wytypowania sześciu liczb w Lotto wynosi 1 do 13 983 816. Skreślenie pięciu właściwych liczb, to szansa wynosząca 1 do 54 201. Czwórkę poprawnie typuje jedna na 1 032 osoby.

