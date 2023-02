Złe wieści dotyczące niemieckiej gospodarki. Polska może ucierpieć

Z danych przedstawionych w piątek wynika, że PKB Niemiec skurczyło się w IV kwartale zeszłego roku o 0,4 proc. w ujęciu kwartalnym i wzrosło o 0,3 proc. w ujęciu rocznym. Tymczasem zaprezentowana pod koniec stycznia prognoza wskazywała na spadek niemieckiego PKB w ostatnim kwartale 2022 roku o 0,2 proc. kwartał do kwartału i wzrost o 0,5 proc. rok do roku. Już tamte dane przyjęto z rozczarowaniem, gdyż ekonomiści spodziewali się odpowiednio 0 proc. kwartał do kwartału oraz 0,8 proc. rok do roku.

PKB Niemiec spada. Techniczna recesja?

Dzisiejsze dane skomentował Carsten Brzeski, szef ekspertów ds. makroekonomii w ING Research podkreślając, że radość z odporności niemieckiej gospodarki „była lekko przedwczesna". Cytowany przez Money.pl ekspert uważa, że "Niemcy znalazły się w technicznej recesji".

Brzeski zaznacza, że dzisiejszy odczyt niemieckiego PKB nie jest zbyt dużym zaskoczeniem, ale diabeł tkwi w szczegółach. Spada konsumpcja, spadają inwestycje, sytuację ratują natomiast eksport, wydatki rządu i tworzenie zapasów. Ekspert podkreśla, że choć nie sprawdza się najczarniejszy scenariusz, to jednak "nie ma żadnych gwarancji, że niemiecka gospodarka wykona w najbliższym czasie jakikolwiek skok do przodu".

Niezbyt dobra sytuacja niemieckiej gospodarki to zła wiadomość dla Polski, gdyż Niemcy są naszym głównym partnerem handlowym. Money.pl przypomina, że na początku lutego Komisja Europejska obniżyła prognozę PKB Polski do zaledwie 0,4 proc. Wedle tej samej prognozy wzrost gospodarczy w Niemczech ma wynieść 0,2 proc. Z kolei Kiloński Instytut Gospodarki Światowej (IfW) spodziewa się w tym roku wzrostu PKB Niemiec o 0,3 procent. Z kolei w 2024 roku miałby on przyspieszyć do 1,3 proc.

