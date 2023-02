Ile zarobi Blanka na Eurowizji? Zasady są jasne

Dawno polskie preselekcje na Eurowizję nie wywołały tylu emocji. O ile przed rokiem bezapelacyjnym zwycięzcą był Krystian Ochman na którego postawili zarówno jurorzy jak i widzowie, tak teraz głosy publiczności i ekspertów nieco się rozminęły. Ostatecznie na 67. Konkursie Piosenki Eurowizji Polskę reprezentować będzie Blanka, która z utworem „Solo" uzyskała maksymalną liczbę punktów od jurorów. W głosowaniu widzów wokalistka zajęła natomiast drugie miejsce, a zwyciężył Jann, który w głosowaniu jurorów był czwarty przez co ostatecznie przepadł. Wywołało to wśród wielu falę oburzenia, gdyż koniec końców to nie publiczność wyłoniła naszego reprezentanta, a takie jest przecież główne założenie eliminacji, które uruchomiono dokładnie 20 lat temu w odpowiedzi na krytykę, iż krajowego kandydata wskazują tajemnicze komisje.

Ile Blanka zarobi na Eurowizji?

Niezależnie od kontrowersji pozostaje teraz trzymać kciuki za Blankę w majowych półfinałach, gdyż to od ich wyniku zależy czy polska reprezentantka wystąpi w konkursie głównym.

Czy „Solo" spodoba się europejskiej publiczności? Tego oczywiście nie wiemy. Wiadomo natomiast na jakie wynagrodzenie może liczyć Blanka za występ na festiwalu. Wynosi ono...0 zł. Za występ, a nawet za wygranie Eurowizji nie jest bowiem przewidziana żadna gratyfikacja finansowa. Pozostaje jedynie prestiż z tytułu reprezentowania Ojczyzny, a w przypadku udanego występu niemal pewna szansa na sukces na krajowym, a może i międzynarodowym rynku. Historia polskich preselekcji dowodzi zresztą – i to dobra wiadomość dla Janna – iż zaskarbienie sobie sympatii publiczności procentuje. Ktoś taki ma szanse zamieszać na polskiej scenie (mało kto dziś pamięta, ale kultowy dla wielu zespół Sistars dał się poznać szerszej widowni, właśnie udziałem w polskich eliminacjach), a nawet wygrać w kolejnych preselekcjach (to przypadek grupy Blue Cafe).

Polska od niemal 30 lat na Eurowizji

Wygrana Eurowizji to też szansa na promocję kraju, gdyż tradycją jest, że państwo zwycięskiego reprezentanta organizuje kolejną edycję konkursu (jak wiemy, w tym roku z oczywistych względów nastąpił wyjątek). Najbliżej ku temu byliśmy w 1994 roku, gdy debiutowaliśmy na festiwalu, a reprezentująca Polskę Edyta Górniak zajęła drugie miejsce. W późniejszych latach w pierwszej dziesiątce uplasowali się jeszcze grupa Ich Troje (jedyny jak dotąd dwukrotny reprezentant Polski), a także Michał Szpak. Pozostali polscy uczestnicy zajmowali na ogół odległe miejsca, bądź odpadali już na etapie półfinałów.

