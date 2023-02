PKB Polski. Dziś poznamy dane

Dziś Główny Urząd Statystyczny (GUS) poda drugi szacunek PKB Polski za IV kwartał ubiegłego roku. Przypomnijmy, że według szybkiego szacunku GUS z połowy lutego, PKB Polski w ostatnim kwartale 2022 roku spowolnił do 2,0 proc. rok do roku z 3,6 proc. rok do roku w III kwartale. Dane te przyjęto z rozczarowaniem, gdyż rynek oczekiwał wzrostu o 2,2 proc. rok do roku. Po korekcie sezonowej w ujęciu kwartał do kwartału PKB spadł w IV kwartale aż o 2,4 proc.

PKB Polski za IV kwartał rozczarował

Eksperci wskazywali, że spadek dynamiki PKB o 2,4 proc. w ujęciu kwartalnym jest gwałtowny i niepokojący. Ekonomiści mBanku podkreślali, że „Polska jest w recesji od II kwartału 2022 roku”, i to pomimo faktu, że trzeci kwartał zakończyliśmy z wynikiem +1 proc.

Dane dotyczące PKB Polski nie zaskoczyły natomiast ekonomisty Marka Zubera. – Nie są to zaskakujące dane. Od wielu miesięcy spodziewaliśmy się mocnego hamowania gospodarki i tak jest. Od euforii – 8,6 proc. w pierwszym kwartale, co było fenomenalnym wynikiem, choć dodajmy, że o był efekt głównie robienia przez firmy zapasów – do prawie zera w czwartym kwartale. Bardzo dziwny rok – komentował w rozmowie z Wprost.pl Zuber.

– Uczciwie pokazuje jednak sytuację na świecie i konsekwencje walki z inflacją. Moglibyśmy sobie wyobrazić, co by było, gdyby stopy były na poziomie inflacji, jak sobie życzyła część ekonomistów – dodał.

Najgorzej w UE

Optymizmem nie napawały również dane Eurostatu z połowy lutego. W relacji kwartał do kwartału polski PKB spadł o 2,4 proc. To najgorszy wynik w całej Unii Europejskiej, na drugim miejscu od końca znalazła się Austria z wynikiem na poziomie -0,8 proc. a na trzecim zaś Słowenia -0,7 proc.

Z danych unijnego urzędu statystycznego wynikało, że PKB wyrównany sezonowo wzrósł o 0,1 proc. w ujęciu kwartalnym w strefie euro i nie zmienił się w ujęciu procentowym w całej Unii Europejskiej w IV kwartale 2022 roku. W ujęciu rocznym, PKB wyrównany sezonowo wzrósł w IV kwartale zeszłego roku o 1,9 proc. w strefie euro oraz o 1,8 proc. w całej UE.

