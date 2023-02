Atak hakerski na podatki.gov.pl. Nie rozliczysz PIT-a

Cyberprzestępcy zablokowali stronę podatki.gov.pl, przeciążając ją. To należąca do Ministerstwa Finansów strona służąca na przykład do rozliczania PIT-ów.

Atak hakerski na podatki.gov.pl

– Od kilku dni – zwłaszcza na rosyjskich portalach i komunikatorach – widać było namawianie się hakerów do tego, by uderzyć na niektóre polskie strony. Teraz, jak widać, udało się zablokować stronę podatkową i eksperci przypisują to Rosjanom – informuje RMF FM.

Trwa próba przywrócenia działania strony. Z informacji RMF FM pozyskanych w resorcie finansów wynika, że nasze tajemnice podatkowe i nasze zarobki pozostają niejawne. Przestępcy nie zdobyli tych informacji. Jedynym ich sukcesem jest przeciążenie i zablokowanie strony. Nie da się natomiast teraz rozliczyć PIT-a przez internet.

Jak przypomina rozgłośnia, w ramach usługi Twój e-PIT udostępnione są zeznania podatkowe PIT-37 i PIT-38, które są najczęściej wypełniane; ponadto – PIT-28 oraz PIT-36 z wyłączeniem przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej oraz oświadczenie PIT-OP o przekazaniu 1,5 proc. podatku organizacji pożytku publicznego. Dodatkowo nowością jest PIT-DZ – informacja o danych dzieci uprawniających do ulgi dla rodzin 4+. Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 za 2022 r., do 2 maja br. (zazwyczaj jest na to czas do końca kwietnia, ale w tym roku 30 kwietnia przypada w niedzielę), zostanie ono automatycznie zaakceptowane.

Tegoroczne rozliczenie jest wyjątkowe ze względu na zmiany podatkowe wprowadzone w ramach tzw. Polskiego Ładu.

