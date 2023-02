Waloryzacja już jutro. ZUS podaje, ile zyskają emeryci

1 marca, czyli już jutro nastąpi waloryzacja rent i emerytur. Świadczenia wzrosną o 14,8 proc. W tym roku waloryzacja będzie kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki, która wyniesie 250 zł brutto. Minimalna emerytura wzrośnie z dotychczasowych 1338,44 zł do 1588,44 zł.

Waloryzacja od 1 marca. Ile zyskają emeryci?

– Jesteśmy przygotowani do wypłacania zwaloryzowanych świadczeń od 1 marca. Osoby, których świadczenie wynosi obecnie np. 1338,44 zł, po waloryzacji otrzymają 250 zł więcej, czyli 1588,44 zł. W skali roku oznacza to podwyżkę w wysokości 3000 zł – podkreśla prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Z danych zaprezentowanych przez ZUS wynika, że emeryci pobierający do tej pory 2000 zł zyskają 296 zł. Z kolei seniorzy, których świadczenie wynosi 3000 zł po waloryzacji dostaną 3444 zł.

Waloryzacja jest przeprowadzana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku. Szefowa ZUS podkreśla, że każdy emeryt i rencista otrzyma informację z Zakładu o nowej wysokości swojego świadczenia. – Tak jak w ubiegłym roku decyzję o nowej wysokości emerytury lub renty po waloryzacji oraz o przyznaniu tzw. trzynastki seniorzy otrzymają w jednej przesyłce pocztowej – mówi prof. Uścińska.

Skorzysta ponad 10 mln osób

ZUS podaje, że waloryzacja emerytur, rent i innych świadczeń długoterminowych z ZUS, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i systemu mundurowego obejmie w tym roku łącznie około 10,3 mln osób.

Jak wspomniano, minimalna emerytura wzrośnie od marca do poziomu 1588,44 zł brutto. Do takiej kwoty zwiększy się również minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Natomiast minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy będzie wynosiła 1191,33 zł brutto, zaś świadczenie przedemerytalne 1600,70 zł brutto.

Podwyżką objęte będą także dodatki i świadczenia pieniężne. Najpopularniejszy z nich, czyli dodatek pielęgnacyjny wyniesie 294,39 zł.

