Wskaźnik PMI dla przemysłu. Dane lepsze od oczekiwań

Agencja S&P Global podała, że w lutym br. wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce wyniósł 48,5 pkt. wobec 47,5 pkt. w styczniu i 45,6 pkt w grudniu. Dzisiejsze dane są lepsze od tych, jakich spodziewali się ekonomiści. Średnia wskazań sugerowała bowiem wynik na poziomie 47,8 pkt.

Wskaźnik PMI dla przemysłu. 4 wzrost z rzędu

To już czwarty miesięczny wzrost z rzędu. Jak zauważa Business Insider Polska skok indeksu był jednak nieco słabszy niż w przypadku trzech poprzednich odczytów. Wskaźnik przyjmuje wartości najwyższe od połowy ubiegłego roku, niemniej jednak już dziesiąty miesiąc z rzędu pozostaje poniżej bariery 50 punktów, która oddziela regres od rozwoju sektora.

Jeszcze przed publikacją dzisiejszych danych ekonomiści Banku Millennium wskazywali, że oznaczać to będzie kurczenie się aktywności w przemyśle przetwórczym. – Spodziewamy się wzrostu indeksu do 48,0 pkt z 47,5 pkt przed miesiącem, gdy wskaźnik znacząco wzrósł, głównie za sprawą lepszego sentymentu co do koniunktury za granicą, zwłaszcza w Niemczech. Pozostający poniżej neutralnego poziomu 50 pkt wskaźnik oznaczał będzie jednak dalsze kurczenie się aktywności w przemyśle przetwórczym – pisali ekonomiści.

Prognozy ekspertów

Bartosz Sawicki, analityk serwisu Cinkciarz.pl, zwraca uwagę, że w styczniu produkcja przemysłowa mocno rozczarowała i była zaledwie 2,6 proc. wyższa niż rok wcześniej. Ekspert przewiduje, że w najbliższych miesiącach jej dynamika rok do roku niechybnie spadnie poniżej zera, a dzisiejszy odczyt indeksu PMI dla sektora potwierdza jednak, że dołek koniunktury może być stosunkowo blisko.

– Po zanotowaniu ujemnej dynamiki PKB w pierwszym kwartale najprawdopodobniej zacznie się odbicie, a w całym 2023 r. gospodarka wzrośnie o niemal 1 proc. Polski przemysł w minionych kwartałach cechowała znaczna odporność, a uniknięcie przez Europę czarnego scenariusza związanego z kryzysem gazowym oraz podnoszenie się prognoz wzrostu gospodarczego dla Chin zwiastują, że poprawa kondycji przemysłu może być szczególnie dynamiczna – podkreśla Sawicki.

