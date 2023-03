Żabka da klientom hot doga za darmo. Trzeba zrobić zakupy w konkretne dni

„Zgarnij hot doga gratis!” to najnowsza akcja promocyjna Żabki. By otrzymać przysmak za darmo, trzeba zrobić zakupy w konkretne dni. Akcja obowiązuje do 12 marca.

Żabka rozwija koncepcję lojalizacji klientów, której jednym z mechanizmów jest najnowsza akcja promocyjna „Zgarnij hot doga gratis!”. Każdy klient, który dziś bądź jutro, oraz w kolejną środę lub czwartek zrobi zakupy w placówce sieci, otrzyma bon upoważniający do odbioru gratisowego hot doga przy kolejnych zakupach na kwotę minimum 10 zł. Hot dog za darmo. Co trzeba zrobić? – Bon promocyjny na kolejne zakupy (wydrukowany na paragonie), który upoważnia do odbioru gratisowego hot doga, otrzyma każdy klient, który w dniach 1-2 oraz 8-9 marca zrobi zakupy w sklepie Żabka. Ciepłą przekąskę będzie można odebrać w dowolnej placówce sieci w dniach 3-5 oraz 10-12 marca, przy zakupach za min. 10 zł – informuje Żabka. – Realizacja bonu zdobytego podczas zakupów w środę lub czwartek, możliwa jest w tym samym tygodniu – od piątku do niedzieli. Obowiązuje ograniczenie: 1 transakcja = realizacja 1 bonu – dodaje. Z promocji wyłączone są alkohole mocne, leki OTC, papierosy oraz produkty do żywienia niemowląt. Akcja do 12 marca Akcja trwa do 1 do 12 marca br. i obowiązuje we wszystkich sklepach Żabka, z wyłączeniem sklepów autonomicznych Żabka Nano. Sieć przypomina, że nieustannie pracuje nad nowymi możliwościami lojalizacji i aktywizacji swoich klientów, rozwijając różne mechanizmy promocyjne, m.in. z wykorzystaniem aplikacji mobilnej Żappka. Aplikacja pozwala na gromadzenie punktów (żappsów) i wymianę ich na produkty dostępne w sklepach. Jej użytkownicy mają także możliwość korzystania z subskrypcji na kawę, czyli „Kawonamentu”. Czytaj też:

