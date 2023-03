Absurd w przepisach. Przed grzywną może uchronić Matka Boska

Już 28 kwietnia wejdą w życie nowe przepisy, które mają na celu zebranie świadectw energetycznych budynków. Obowiązek sporządzenia takich dokumentów będą mieli wszyscy właściciele domów i bloków mieszkalnych.

Grzywna za brak świadectwa

Jeśli właściciel domu lub mieszkania nie będzie posiadał takiego świadectwa podczas próby wynajmu, lub sprzedaży nieruchomości, to grozić mu będzie kara w wysokości 5 tysięcy złotych.

Prawnicy znaleźli jednak bardzo ciekawe rozwiązanie, które będzie mogło uchronić właścicieli przed płaceniem kary. Pomóc może… Matka Boska lub Budda. Rodzi się jednak mnóstwo pytań o szczegóły.

Matka Boska uchroni przed grzywną

Jak podaje portal prawo.pl, “nowe przepisy przewidują długą listę wyłączeń”. Jak można się domyślać, daje to bardzo duże pole do interpretacji. Prawnicy już znaleźli bardzo ciekawą lukę, aby obejść ewentualną grzywnę.

Jednym z wyłączeń jest bowiem „miejsce kultu i działalności religijnej”. „Prawo jednak nie definiuje, co należy rozumieć przez to pojęcie. Pojawiają się więc pomysły, by w blokach stawiać kapliczki, figury świętych lub wieszać krzyże. Po co? By właściciel mieszkania nie musiał uzyskiwać świadectwa” – czytamy w portalu prawo.pl.

Jak zwykle w tego typu sytuacjach jest jednak mnóstwo pytań. W przepisach nie wskazano bowiem tego, jaką część nieruchomości miałaby być wykorzystywana jako miejsce kultu. Nie wiadomo także, co opisaną działalnością religijną jest, a co nią nie jest.

– Rodzi się też pytanie, czy zawieszenie np. krzyża albo postawienie małej figurki Buddy wraz z kadzidełkami na klatce schodowej oznaczać będzie, że warunek ten został spełniony – ocenił cytowany przez prawo.pl dr Piotr Pałka, radca prawny i wspólnik DERC PAŁKA Kancelaria Radców Prawnych.

