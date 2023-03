Bezdomny wygrał ogromne pieniądze. Przez jedną rzecz nie wydano mu wygranej

O nietypowej sytuacji w miniony poniedziałek w jednym z saloników prasowych w Bydgoszczy pisze „Super Express", powołując się na relacje czytelnika. Do punktu zlokalizowanego na Czyżkówku przyszedł uradowany bezdomny, twierdząc, że zdrapał zdrapkę i wygrał 40 tys. zł. Wygranej jednak nie otrzymał.

Bezdomny wygrał 40 tys. zł. Dlaczego ich nie dostał?

– Pani ekspedientka nie chciała przyjąć zdrapki. Pan, który moim zdaniem jest tak zwanym koneserem tanich trunków, opuścił punkt z pustymi rękami – opowiada bydgoszczanin.

Redakcja zwróciła się z prośbą o komentarz do saloniku. Z relacji pracownicy punktu wynika, że zdrapka nie została przyjęta, gdyż była zniszczona. – Zdrapka była pomięta i przedarta. Nie wiem, czy rzeczywiście pan wygrał te 40 tysięcy. On tak twierdzi. Ja natomiast nie miałam nawet, jak tego sprawdzić. Skaner nie byłby w stanie zeskanować takiego papierka. Kod kreskowy został uszkodzony – mówi pracownica saloniku.

Czy to oznacza, że z powodu zniszczonej zdrapki bezdomny nie dostanie wygranej? Niekoniecznie. Mężczyzna został skierowany do głównego punktu Lotto w Bydgoszczy. Jeśli rzeczywiście na zdrapce jest 40 tys. zł, to może otrzymać pieniądze, pomimo tego, że kod kreskowy został uszkodzony. Trzymamy kciuki za szczęśliwy finał tej historii.

Kilka lat temu szczęście uśmiechnęło się do pana Marka, bezdomnego z Lublina. Wygrał on w telewizyjnej loterii prawie 500 tys. zł. Z siedmiu wysłanych przez mężczyznę SMS-ów, jeden okazał się tym szczęśliwym. Jak informował „Dziennik Wschodni" pan Marek zdecydował, że przekaże część wygranej bractwu Św. Alberta, które przez lata pomagało mu przetrwać ciężkie chwile.

