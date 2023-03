Zwolnienia grupowe w Carrefour Polska. Zniknie ponad 20 sklepów

Jak informuje serwis dlahandlu.pl, zapadła decyzja o zamknięciu ponad 20 sklepów z szyldem Galerie Alkoholi, które prowadzi sieć Carrefour Polska. Serwis prezentuje stanowisko sieci w tej sprawie.

Zwolnienia grupowe w Carrefour Polska. Pracę straci ponad 165 osób

– Działając na bardzo konkurencyjnym rynku handlowym w Polsce, konsekwentnie realizujemy plany strategiczne, aby wzmocnić pozycję naszej firmy i przyspieszyć jej transformację. Zgodnie ze strategią Carrefour 2026, koncentrujemy naszą działalność na rozwoju najlepszych formatów, co pozwoli nam skuteczniej odpowiadać na potrzeby klientów w trudnym otoczeniu makroekonomicznym i geopolitycznym. W konsekwencji podjęliśmy decyzję o zakończeniu działalności naszych sklepów specjalistycznych z alkoholem pod szyldami Galerii Alkoholi oraz będących naszą własnością sklepów Carrefour Express o takim profilu. Co więcej, 3 supermarkety należące do naszej sieci zostaną zamknięte z uwagi na wygaśnięcie umów najmu – informuje Carrefour Polska.

– W związku z tym dojdzie w naszej firmie do zmniejszenia zatrudnienia, gdyż nie będziemy w stanie zaoferować wszystkim naszym pracownikom z zamykanych sklepów pracy w innych lokalizacjach. Dlatego złożyliśmy w dniu 19 stycznia 2023 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Warszawie zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych, którymi objęte zostanie łącznie maksymalnie 165 osób. Poinformowaliśmy o tym również organizacje związkowe, jednak konsultacje z naszymi partnerami społecznymi nie przyniosły porozumienia. W związku z czym nasza firma ogłosiła regulamin zwolnienia grupowego. Dla zwalnianych pracowników przewiduje on, m.in. możliwość skorzystania z dodatkowych świadczeń pieniężnych i usługi tzw. outplacementu – dodaje sieć.

Galerie Alkoholi to sklepy przejęte przez Carrefour Polska od grupy kapitałowej Belvedere. Sieć złożyła taki wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Wtedy była to grupa ok. 40 placówek. W 2016 r. było ok. 50 takich sklepów. Galerie Alkoholi to pierwsza sieć sklepów specjalistycznych rozwijana przez Carrefoura w Polsce.

