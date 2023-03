Ile pracodawcę kosztuje praca zdalna? Pozornie niewiele, jest jednak małe „ale"

Mijają trzy lata od momentu, gdy do Polski dotarła pandemia. Niedługo po pojawieniu się pierwszych zachorowań rząd zaczął wprowadzać obostrzenia. Praktycznie z dnia na dzień większość firm wysłała pracowników do pracy w domu. Będąca do tej pory rzadkością praca zdalna, na jakiś czas musiała stać się codziennością. Gdy pandemia nad Wisłą zaczęła słabnąć część firm przywróciło pracę stacjonarną, inne zdecydowały się na model hybrydowy, jeszcze inne doszły do wniosku, że praca w domu znakomicie się sprawdza i wprowadziło ją na stałe.

Praca zdalna. Koszty po stronie pracodawcy

Popularność pracy zdalnej wywołała potrzebę regulacji w tym zakresie w Kodeksie pracy. Trochę to trwało, aż w końcu w połowie stycznia Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu pracy, a pod koniec stycznia podpisał ją prezydent Andrzej Duda. W noweli pojawiły się przepisy dotyczące pracy w domu. Zaczną one obowiązywać od 6 kwietnia.

Eksperci zwracają uwagę, że przepisy zakładają całkowite przerzucenie na pracodawców całości kosztów pracy w domu. Zatrudniający pokrywa chociażby koszty energii elektrycznej zużywanej dla celów pracy zdalnej, plus innych usług takich jak dostęp do internetu.

O jakich kosztach mowa? Sam koszt prądu to – przy obecnych cenach – ok. 30-32 groszy za każdą godzinę pracy zdalnej. Miesięcznie wychodzi ok. 50 zł. Jak zauważa w komentarzu dla Money.pl dr Paweł Łuczak z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, jednostkowa kwota nie jest wielka, ale w przypadku dużych przedsiębiorstw może zadziałać efekt skali. Ostatecznie obciążenie pracodawcy dodatkowymi kosztami związanymi z home office może zniechęcić wiele firm do jej wdrożenia, zwłaszcza w kontekście rosnących znacząco w ostatnim czasie kosztów pracy.

Oczekiwania pracowników

Łuczak przypomina, że sami pracownicy oczekiwali, iż pracodawca włączy się w koszty ponoszone w związku z pracą poza biurem. Pokazują to dane z niedawnego badania Deloitte dotyczącego pracy hybrydowej. Wynika z nich, że niemal dwie trzecie pracujących chciało miesięcznego dofinansowania kosztów, np. do rachunku za prąd, za internet, amortyzacji sprzętu.

Ekspert chwali natomiast nowe przepisy za zwolnienie ekwiwalentów oraz ryczałtów związanych z pracą zdalną ze składek społecznych i zdrowotnej, oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

