Prawie 3 mln zł w Lotto. Gracz trafił „szóstkę"

Przypomnijmy, że we wczorajszym (2 marca) wieczornym losowaniu gier Lotto padły następujące liczby:

Lotto: 10, 30, 49, 1, 4, 28



Lotto Plus: 28, 41, 30, 26, 6, 38



Multi Multi: 10, 61, 67, 3, 34, 76, 55, 9, 79, 7, 66, 23, 56, 40, 58, 11, 57, 30, 62 i 12



Mini Lotto: 31, 35, 21, 26, 11



Ekstra Pensja: 24, 30, 4, 33, 31 i 4



Ekstra Premia: 3, 29, 23, 26, 16 i 3



Kaskada: 5, 3, 6, 18, 12, 23, 11, 13, 8, 9, 17, 14.



Gracz tafił „szóstkę"

Lotto informuje, że jednemu graczowi udało się wygrać 2 397 506,00 zł z kumulacji Lotto dnia 02.03.2023 za szóstkę. Wszystkie wygrane osiągnęły kwotę 3960981 zł. W całym kraju 44958 graczy trafiło przynajmniej 3/6 liczb (np.: 01,10,30) i dostało 24,00 złotych lub więcej z wyższych stopni, np 122,80 zł za czwórkę.

Wygrana drugiego stopnia wyniosła 4 751,50 złotych i trafiła się 47 osobom za uzyskanie 5/6 wylosowanych liczb tzw. piatkę.

Przedstawiamy wygrane, jakie padły w wyniku wczorajszego losowania:

Lotto – 2 397 506 zł



Mini Lotto – 340 591 zł



Multi Multi plus – 195 000 zł.



Najbliższe losowanie Lotto będzie miało miejsce w sobotę 4 marca. Transmisję tego wydarzenia można śledzić na żywo na antenie TVP 3, w aplikacji mobilnej, a także transmisji online. Wyniki podawane są również na stronie Lotto.pl kilka minut po zakończeniu losowania.

Jak grać w Lotto?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił. Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych. Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Prawdopodobieństwo poprawnego wytypowania sześciu liczb w Lotto wynosi 1 do 13 983 816. Skreślenie pięciu właściwych liczb, to szansa wynosząca 1 do 54 201. Czwórkę poprawnie typuje jedna na 1 032 osoby.

