Bezrobocie w lutym. Ministerstwo podało dane

Z szacunków przedstawionych w poniedziałek przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że stopa bezrobocia w lutym br. wyniosła 5,5 proc. i nie zmieniła się względem stycznia (wówczas nastąpił wzrost o 0,3 punkty procentowe w porównaniu z grudniem). W porównaniu z lutym zeszłego roku nastąpił spadek o 0,4 punkty procentowe. Szefowa resortu Marlena Maląg zwraca uwagę, że tak niskie bezrobocie w lutym wystąpiło tylko raz – w lutym 2020 roku, tuż przed wybuchem pandemii COVID-19 w Polsce.

Stopa bezrobocia w lutym. Minister komentuje

– To dowodzi, jak skuteczna okazała się interwencja państwa w czasie światowych kryzysów. Uratowaliśmy miliony miejsc pracy, uchroniliśmy nasze firmy przed zamknięciem, czego nie udało się zrobić wielu innym krajom. Jesteśmy jednym z liderów z najniższym bezrobociem w całej Unii Europejskiej – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej.

Z ostatnich danych Eurostatu wynika, że stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w styczniu 2,8 proc., podczas gdy w całej Unii Europejskiej 6,1 proc. Niższy wskaźnik niż Polska zanotowały jedynie Czechy (2,5 proc.). Według unijnego urzędu statystycznego liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 480 tys. w styczniu wobec 494 tys. miesiąc wcześniej.

Z danych przekazanych dziś przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że w lutym w urzędach pracy zarejestrowanych było 866,1 tys. osób bezrobotnych. To o 55,7 tys. mniej w porównaniu do końca lutego zeszłego roku. Pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 92,3 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. To o 0,3 tys. więcej niż miesiąc wcześniej.

Najlepiej w Wielkopolsce

Najniższa stopa bezrobocia występuje w województwie wielkopolskim (3,2 proc.), najwyższe zaś w województwie warmińsko-mazurskim (9,4 proc.).

