Ceny nieruchomości. Kolejne miasto w klubie „powyżej 10 tys. zł za m2”

W kolejny polskim mieście średnia cena metra kwadratowego przekroczyła 10 tys. zł. Do klubu „powyżej 10 tys”. do tej pory należały Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk i Katowice, teraz dołączył do niego Poznań. Blisko przekroczenia tej granicy znajduje się Łódź, w której obecnie średnia cena metra kwadratowego to 9,8 tys. zł. To tyle, ile jeszcze w styczniu kosztowały mieszkania w stolicy Wielopolski.

Ceny nieruchomości. Deweloperów nie interesują klienci ze średniej półki

Powyższe dane pochodzą z analizy portali rynekpierwotny.pl i gethome.pl. Autorzy badań zauważają ponadto, że deweloperzy coraz częściej stawiają nie na kupujących z przeciętnymi pensjami, a klientów zamożnych.

– Między innymi dlatego, że jeden z warszawskich deweloperów wprowadził do sprzedaży ponad 330 mieszkań ze średnią ceną ok. 24 tys. zł za m kw., a więc znacznie powyżej średniej w tym mieście, która wynosiła w lutym niespełna 14 tys. zł. Na rynku pojawiła się także pula mieszkań ze średnią ceną blisko 17,5 tys. zł za m kw. – wyjaśnia Marek Wielgo, ekspert portali rynekpierwotny.pl i gethome.pl.

Ustawa antyspekulacyjna

Rząd deklaruje, że chciałby wpłynąć na ceny mieszkań i obniżyć je do poziomu akceptowalnego przez osoby o przeciętnych zarobkach. Jednym z działań jest tzw. ustawa antyspekulacyjna, która ma wprowadzić wyższy podatek od czynności cywilnoprawnych dla osób kupujących mieszkania na cele inwestycyjne. Osoby, które mają już przynajmniej pięć mieszkań i kupują kolejne, zamiast 2 proc. zapłacą 6 proc. podatku od czynności cywilnoprawnych.

W przepisach antyspekulacyjnych zabraknie jednak odgórnego ograniczenia kupowania mieszkań na cele inwestycyjne. Nie będzie też uzależnienia podwyżki stawki podatku od czynności cywilnoprawnych od metrażu kupowanego mieszkania – poinformował wczoraj RMF FM.

Inne przepisy będą z kolei obowiązywały w przypadku instytucji kupujących mieszkania w celach inwestycyjnych. Firmy będą mogły kupować nowe lokale nie wcześniej niż 12 miesięcy po kupieniu poprzedniego mieszkania.

