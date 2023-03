Udany wtorek dla Dino Polska. Sieci udało się pobić rekord

To był bez wątpienia udany wtorek dla Dino Polska na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). Jak zauważa serwis wiadomoscihandlowe.pl, tuż po godz. 11.00 kurs akcji polskiej sieci osiągnął lokalny szczyt na poziomie 400,50 zł. Co prawda później nastąpił spadek (obecnie jest to ok. 395 zł), ale nie ulega wątpliwości, że Dino udało się przebić nieosiągalną dotychczas barierę. Dzięki temu kapitalizacja spółki zbliżyła się do 40 mld zł (by osiągnąć ten pułap, jeden walor Dino Polska musiałby kosztować minimum 408 zł).

Skąd wysokie notowania Dino Polska?

Skąd tak dobre notowania Dino? Według portalu, może to wynikać z faktu, że inwestorzy spodziewają się optymistycznych wyników sieci za końcówkę 2022 roku i tym samym za cały zeszły rok. Pokazywałoby to odporność Dino na trudną sytuację gospodarczą w kraju. Skonsolidowany raport roczny spółka ma przedstawić 23 marca, natomiast wyniki za I kwartał tego roku poznamy 4 maja.

Portal przypomina, że jeszcze jesienią 2021 roku pojedynczą akcję Dino można było kupić za jedynie 280 zł. Od tamtej pory walory sieci podrożały o ok. 40 proc.

Jedna z ulubionych sieci Polaków

Przypomnijmy, że w przedstawionym niedawno rankingu Popularności Sieci Handlowych w 2022 roku, przygotowanym przez aplikację do planowania zakupów Listonic, Dino Polska znalazł się na piątym miejscu. Sieć wyprzedziły Kaufland, Auchan, Biedronka, a także zwycięzca rankingu Lidl.

Na koniec 2022 roku sieć Dino liczyła 2156 sklepów. W zeszłym roku otwarto 344 nowe sklepy, czyli o jeden market więcej niż w roku 2021. Łączna powierzchnia sprzedaży wszystkich sklepów Dino Polska wynosiła na koniec ubiegłego roku 847,8 tys. mkw. Rok wcześniej było to 710,4 tys. mkw.

