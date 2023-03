Rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 r. ZUS pospieszył z pomocą

W tym roku płatnicy składki zdrowotnej po raz pierwszy złożą rozliczenie roczne. Obowiązek ten wprowadził budzący kontrowersje Polski Ład. Jednolite wcześniej zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność zależą teraz – jak przypomina Business Insider Polska – od formy opodatkowania firmowych przychodów. Inaczej podstawę ustalają przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) oraz podatkiem liniowym), ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych czy w formie karty podatkowej. Od zeszłego roku nie można też odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

ZUS uruchomił kalkulator

Pomóc w rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej ma kalkulator Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. O jego uruchomieniu ZUS poinformował na Twitterze. Narzędzie umożliwia wyliczenie rocznej podstawy wymiaru i składki zarówno dla osób prowadzących jedną lub kilka pozarolniczych działalności gospodarczych i płacących pełne składki ZUS, jak i dla tych przedsiębiorców, którzy korzystają z ulgi na start, preferencyjnych składek ZUS czy małego ZUS plus. Korzystając z kalkulatora, należy zaznaczyć rok, za który rozliczana jest składka i formę opodatkowania, po wybraniu której otworzą się kolejne rubryki do uzupełnienia (m.in. kwoty dochodu/przychodu, należnego podatku itp.).

Za pomocą kalkulatora można sprawdzić, czy konieczna będzie dopłata do składki zdrowotnej, czy zupełnie odwrotnie. W tym drugim przypadku przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o zwrot nadpłaty (trzeba będzie go wysłać do 1 czerwca). Ewentualną niedopłatę należy uiścić do 22 maja – razem ze składką za kwiecień br.

twitterCzytaj też:

ZUS wydał komunikat dla dorabiających do emerytury. Muszą uważać na zarobkiCzytaj też:

Waloryzacja rent i emerytur. Minister zdradza, ile osób otrzymało wyższe świadczenia