Ostatnie chwile bonu turystycznego. Niektórzy jeszcze nie skorzystali

Przypomnijmy, że Polski Bon Turystyczny (PBT) wprowadzono 1 sierpnia 2020 roku. Dyskusje nad jego koncepcją trwały miesiącami, ostatecznie zdecydowano, że świadczenie trafi do pobierających już 500 plus, tyle, że tym razem nie będzie ono wypłacane w gotówce, a właśnie w formie bonu (jego wartość to 500 zł, w przypadku dziecka z niepełnosprawnością można otrzymać dodatkowy bon o takiej samej wartości). Bon turystyczny można przeznaczyć np. na opłacenie noclegu czy imprezy turystycznej w Polsce. Transakcje bonem przyjmują firmy, które zarejestrowały się na liście prowadzonej przez Polską Organizację Turystyczną.

Bon turystyczny. Nie wszyscy skorzystali

Ważność bonu turystycznego kilkukrotnie przedłużano. Ostatecznie zdecydowano, że będzie on obowiązywał do 31 marca br. To oznacza, że zostało już bardzo niewiele czasu na wykorzystanie świadczenia. Z danych, które podało nam Ministerstwo Sportu i Turystyki wynika, że na przestrzeni ostatniego 2,5 roku aktywowano blisko 4 mln bonów.