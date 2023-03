Inflacja na Węgrzech. Jest przełom

Węgierski Główny Urząd Statystyczny (KSH) podał, że inflacja na Węgrzech wyniosła w lutym 25,4 proc., co oznacza spadek o 0,3 proc. w stosunku do stycznia. To pierwszy spadek inflacji w tym kraju od półtora roku.

Inflacja na Węgrzech. Przyczyny spadku

Tak jak w poprzednich miesiącach najbardziej zdrożała żywność i energia dla gospodarstw domowych. Ceny żywności w porównaniu z lutym zeszłego roku wzrosły o 43,3 proc. Najbardziej na przestrzeni ostatniego roku zdrożały jaja (79,2 proc.), nabiał (76,2) oraz masło (75,1).

Ceny energii dla gospodarstw domowych wzrosły o niemal 50 proc., w tym ceny gazu o 78,4 proc., drewna opałowego o 59,5 proc., zaś energii elektrycznej o 27,6 proc.

Ceny konsumpcyjne wzrosły w ciągu miesiąca średnio o 0,8 proc. Ceny żywności wzrosły o 1,7 proc., w tym żywności sezonowej (ziemniaki, świeże warzywa, świeże owoce krajowe i tropikalne) o 6,4 proc. Z kolei ceny energii dla gospodarstw domowych spadły o 2 proc., w tym cena gazu o 5,4 proc.

Według węgierskich mediów na spadek inflacji wpływ miało m.in. światowe obniżenie się cen gazu, łagodna zima, umocnienie się forinta, a także fakt, że zamrożenie cen na niektóre produkty spożywcze było wprowadzone przez rząd w lutym ubiegłego roku i dlatego produkty objęte tą decyzją nie wykazują już w statystykach wzrostu cen.

Węgry pozostają niechlubnym liderem pod względem najwyższej inflacji, jeśli chodzi o kraje Unii Europejskiej. Z niedawnych danych Eurostatu wynika, że w styczniu inflacja na Węgrzech wyniosła 26,2 proc. Poziom powyżej 20 proc. wystąpił jeszcze jedynie na Łotwie (21,4 proc.).

