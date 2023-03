Kolejny zaskakujący plan Elona Muska. Tym razem chce zbudować całe miasto

Elon Musk kupuje setki hektarów terenu w Teksasie. Tym razem nie chodzi jednak o rozszerzenie bazy swojej kosmicznej firmy SpaceX w miejscowości Boca Chica.

Elon Musk zbuduje własne miasto

Jak donoszą dobrze poinformowane źródła, na które powołuje się Wall Street Journal, Elon Musk jest w procesie nabywania nowych gruntów w Teksasie. Chodzi o ponad 1400 hektarów w okolicach stolicy stanu – Austin.

Nabycie gruntów ma służyć budowie prywatnego miasta Elona Muska o nazwie Snailbrook. Powstanie ono, aby pracownicy firm miliardera mieli gdzie żyć. Przypomnijmy, że w Teksasie swoje fabryki mają wspomniane już SpaceX, które ma zamiar rozwijać się w Boca Chica. To tam powstają Starshipy, czyli rakiety, które mają przetransportować ludzi nie tylko na Księżyc, ale także na Marsa. W Teksasie znajduje się także gigafabryka Tesli i placówka The Boring Company. Wszystkie te spółki należą do Muska.

100 domów, basen i hala sportowa

Jak donosi WSJ, Elon Musk chciałby w ten sposób ułatwić sobie rekrutację do trzech wspomnianych firm, poprzez oferowanie pracownikom mieszkań poniżej rynkowej kwoty najmu. Nowe miasto ma się początkowo składać z około 100 domów, basenu, hali sportowej i lokali usługowych.

Tak mocne związanie się z Teksasem, byłoby kolejnym krokiem w strategii Elona Muska, który ze względu na konflikty z władzami lokalnymi, postanowił przenieść do tego stanu z Kalifornii m.in. główną siedzibę Tesli. Inwestycja tego kalibru mogłaby mu także pomóc w przyszłości w rozmowach o nabywaniu nowych gruntów niezbędnych do rozwijania placówki SpaceX w Boca Chica. Oczywistym jest, że już niebawem będzie to niezbędne, gdyż rozwój Starshipów postępuje w bardzo szybkim tempie. Już niebawem odbędzie się pierwszy lot orbitalny nowej rakiety.

