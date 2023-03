Jest pomysł nowego świadczenia. Mowa nawet o 8 tys. zł

Jak informuje „Fakt", do Senatu trafiła petycja obywatelska dotycząca wprowadzenia nowego świadczenia, tym razem dla małżeństw z wieloletnim stażem. Według autora petycji takie małżeństwa powinny otrzymywać świadczenie podobne do emerytury honorowej na którą mogą liczyć osoby, które ukończyły 100 lat (z danych, które Wprost.pl uzyskał od ZUS wynika, że pobiera ją obecnie ok. 2,5 tys. seniorów). W tym wypadku jednak wypłacane byłoby ono jednorazowo, po wspólnym przeżyciu określonej liczby lat. Minimalnym okresem byłoby tu 50 lat.

Nowe świadczenie. Od 5000 plus do nawet 8 tys. zł

Autor petycji przypomina o pomyśle sprzed kilku miesięcy dotyczącym wprowadzenia 500 plus dla małżeństw z długim stażem. Petycja w tej sprawie wpłynęła pod koniec roku do Sejmu. Z dystansem do tej koncepcji podeszło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Z kolei posłowie zwracali uwagę, że należy docenić pary, które od wielu lat są małżeństwem.

Jak wspomniano, nowa propozycja zakłada wypłatę jednorazowego dodatku. Za 50-letnie pożycie można by dostać 5 tys. zł, za 60-letnie byłoby to już 6 tys. zł, a jeśli para przeżyje wspólnie 80 lat, to otrzyma 8 tys. zł. Tym samym, im dłuższy staż małżeński, tym wyższe świadczenie. Konkretne propozycje wyglądają następująco:

po 50 latach małżeństwa – 5 tys. zł,



po 55 latach małżeństwa – 5 tys. 500 zł,



po 60 latach małżeństwa – 6 tys. zł,



po 65 latach małżeństwa – 6 tys. 500 zł,



po 70 latach małżeństwa – 7 tys. zł,



po 75 latach małżeństwa – 7 tys. 500 zł,



po 80 latach małżeństwa – 8 tys. zł.



By otrzymać świadczenie wystarczyłoby zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzające małżeński staż.

