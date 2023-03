Morawiecki: Liczę, że od kwietnia inflacja będzie w trendzie spadkowym

Premier Mateusz Morawiecki udzielił wywiadu portalowi i.pl. W rozmowie z Dorotą Kanią i Piotrem Kotomskim szef rządu chwali stan finansów publicznych Polski.

„Budżet ma się bardzo dobrze"

– Ku zdumieniu naszych oponentów politycznych stan finansów publicznych nie przypomina ani drugiej Grecji, ani drugiej Wenezueli, jak mówił Leszek Balcerowicz czy czołowi politycy Platformy. Polski budżet ma się bardzo dobrze. Potrafimy dobrze zarządzać finansami publicznymi, czego nie można było powiedzieć o opozycji. Z tego powodu rząd Prawa i Sprawiedliwości obniżył wszystkie główne podatki na czele z tym, który najbardziej interesuje społeczeństwo, czyli PIT – mówi premier.

– On został obniżony kilkukrotnie i dzisiaj mogę powiedzieć, że podliczając te wszystkie obniżki, a więc kwotę wolną do 30 tys., koszty uzyskania przychodów podniesione do 3 tys. zł, zerowy PIT dla osób do 26. roku życia, wreszcie obniżkę głównej stawki z 18 na 17 procent, a potem z 17 na 12 procent, to w kieszeniach obywateli zostaje między 40 a 50 miliardów złotych. To powoduje, że ogromna część Polaków dostanie zwroty z podatku, czego wcześniej nie było – dodaje.

Szybki zwrot z podatku – jak tłumaczy w dalszej części wywiadu Morawiecki – to efekt działań podjętych w Ministerstwie Finansów na początku rządów PiS.

– W Ministerstwie Finansów wprowadziliśmy od samego początku naszych rządów, od 2016 roku, ogromny arsenał środków o charakterze informatycznym, zapobiegających wyciekowi podatków, czy wyprowadzaniu ich do tzw. rajów podatkowych. To są dziesiątki miliardów złotych i mam nadzieję, że społeczeństwo polskie już wie, że wygraliśmy walkę z mafiami vatowskimi, ale teraz wygrywamy walkę z praktyką uciekania do rajów podatkowych. Zwroty na rachunkach 15 milionów Polaków są i będą możliwe dzięki walce z różnymi sztuczkami prawnymi, jakie dotychczas były możliwe – mówi szef rządu.

Premier o inflacji

W rozmowie pojawia się również wątek dotyczący prognoz inflacyjnych na ten rok. Morawiecki podkreśla, że „inflacja w tym roku powinna zdecydowanie spadać", zastrzega jednak, że wiele będzie zależało od sytuacji zewnętrznej.

– Zdajemy sobie sprawę z tego, że inflacja to temat numer jeden w polskich rodzinach, dlatego wprowadziliśmy wiele rozwiązań mających na celu zniwelowanie skutków wysokich cen, przede wszystkim energii i paliw, ale także podstawowych produktów spożywczych. Chociaż rynek surowców energetycznych był zdestabilizowany przez wojnę, to zapewniliśmy Polakom dostęp do źródeł energii po rozsądnej cenie. Miało nie być węgla, węgiel jest. Miało nie być gazu, zabezpieczyliśmy dostawy gazu. Jednocześnie widzimy, że ceny tych surowców spadają, a to będzie przekładać się na spadek inflacji. Oczywiście trzeba dmuchać na zimne, ale liczę, że od kwietnia inflacja będzie już w trendzie spadkowym – przewiduje premier.

Przypomnijmy, że w środę GUS poda odczyt inflacji za luty br. Eksperci są zgodni, że należy spodziewać się szczytu drożyzny w naszym kraju. Według części ekonomistów inflacja za poprzedni miesiąc może przekroczyć 19 proc.

