Upadek SVB i Signature Banku. Joe Biden wkracza do akcji

Trwa duże zamieszanie na rynku finansowym. Nagły, niezapowiedziany upadek Silicon Valley Banku i Signature Banku spowodował efekt kuli śniegowej.

Upadek SVB i Signature Banku

W środę wieczorem Silicon Valley Bank przekazał, że sprzedał aktywa warte 21 miliardów dol. ze stratą rzędu 1,8 miliarda dolarów. Zapoczątkowało to panikę i masowe wypłaty środków z banku. Już w piątek bank przymusowo musieli zamknąć regulatorzy federalni USA. Sprawa wywołała zamieszanie nie tylko na Wall Street, ale także na rynku kryptowalut, który był mocno powiązany z bankiem.

Od tego czasu Fed zapewnił, że wszyscy klienci SVB dostaną swoje środki z powrotem. Bank HSBC zaoferował zaś kupno brytyjskiego oddziału SVB. Dodatkowo w poniedziałek chęć pomocy zaoferował Changpeng Zhao, szef popularnej giełdy kryptowalut Binance. Najpewniej to te ruchy wywołały ostatnie pozytywne zmiany na rynku walut cyfrowych.

Joe Biden zapowiada zmiany prawne

Do sprawy postanowił osobiście włączyć się prezydent Joe Biden. Jeszcze 13 marca ma on zapowiedzieć nowe rozwiązania prawne dotyczące sektora bankowego. Administracja USA jest bowiem zaniepokojona, że upadek dwóch banków, może mieć podobny efekt do znanego z 2008 roku bankructwa Lehman Brothers. Po porannej reakcji rynku można zakładać, że do podobnego kryzysu nie dojdzie, ale Biden chce dodatkowo zabezpieczyć rynek.

Eksperci są jednak zdania, że podzielony Kongres, który nie może się nawet dogadać w sprawie budżetu USA, nie poprze także zaostrzenia prawa dla sektora bankowego.

Gwarantowane depozyty i pożyczki od Rezerwy Federalnej

Jak informuje Reuters, Joe Biden wraz z grupą swoich doradców mieli pracować przez weekend nad nowymi rozwiązaniami, które pozwoliłyby uniknąć tego typu bankructw. „Jestem zadowolony, że udało się stworzyć rozwiązania, które ochronią pracowników, małe przedsiębiorstwa, podatników i nasz system finansowy” – napisał na Twitterze prezydent Joe Biden. „Amerykanie i amerykańskie firmy mogą mieć pewność, że ich depozyty bankowe będą dostępne, gdy będą ich potrzebować” – dodał.

Nowe regulacje mają zakładać m.in. możliwość gwarantowanych depozytów, umożliwienie obu bankom zaciągnięcia pożyczek ratunkowych, a także umożliwienie instytucjom finansowym pożyczek od amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Miałoby to być jednak możliwe wyłącznie w sytuacjach awaryjnych.

