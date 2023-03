Drogie „Mieszkanie+”. Rząd zapowiada zwiększenie dopłat

Podczas konferencji prasowej dotyczącej programu Pierwsze Mieszkanie minister Waldemar Buda był pytany o sytuację osób korzystających z programu Mieszkanie+, które skarżą się, że kwota wykupu lokali wzrosła o kilkadziesiąt proc. w stosunku do tej, którą widzieli przy podpisywaniu umowy. W górę poszły także czynsze. Minister zapowiedział, że w nowej ustawie zapisano mechanizmy pomocowe.

Dopłaty do Mieszkania+

– Pomoc dla lokatorów może być dwojaka. Wszyscy mieszkańcy, którym przysługuje dopłata, będą mieli zniwelowaną podwyżkę poprzez zwiększenie dopłaty – powiedział minister Waldemar Buda. Dodał, że w przypadku osób, którym dopłata nie przysługuje, podwyżki będą zamrożone.

– Jeśli chodzi o wykup mieszkań, to tutaj trwają dyskusje. Ja rozumiem, że ceny nieruchomości się zmieniają, ale musi być tu jakiś złoty środek. Żeby było to bliskie oczekiwaniom społecznym, ale również realne z punktu widzenia dzisiejszych wycen wartości nieruchomości. Pamiętajmy, że wycena robiona trzy lata temu, była robiona na potrzeby wynajmowanego mieszkania, a dziś dotyczy wykupu na własność – dodał minister.

Program Pierwsze Mieszkanie

Rada Ministrów przyjęła we wtorek program Pierwsze Mieszkanie przedłożony przez ministra rozwoju i technologii Waldemara Budę.

– Ktoś może powiedzieć, że to nie pierwszy program mieszkaniowy, który prezentujemy. To prawda. Nie ma rozwiązań idealnych, nie żyjemy w świecie idealnym. Dobry rząd tym się różni od słabego, że dostosowuje swoją politykę do sytuacji, wdraża nowe rozwiązania, nie chowa głowy w piasek, wstaje po potknięciach i proponuje nowe programy. Ten dzisiejszy program jest właśnie nowym otwarciem – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Zgodnie z projektem ustawy, do kredytu o stałej stopie procentowej na poziomie 2 proc. na zakup pierwszego mieszkania miałyby prawo osoby, które nie ukończyły 45. roku życia. Wysokość kredytu ma sięgać maksymalnie 500 tys. zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa i 600 tys. zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

Do programu mają kwalifikować się mieszkania zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Program nie zakłada limitów powierzchni mieszkania. Dopłata ze strony państwa ma – w założeniu – obejmować okres 10 lat.

