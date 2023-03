Polacy marnują prawie 5 mln ton żywności rocznie. KE ma pomysł jak temu zapobiec

Z badań Komisji Europejskiej wynika, że nawet 10 proc. z 88 mln ton odpadów żywnościowych wytwarzanych rocznie w Unii Europejskiej ma związek z oznaczeniem dat i niewłaściwym ich rozumieniem przez konsumentów. Wielu z nich – jak wskazuje KE – nie zwraca uwagi na różnicę pomiędzy „najlepiej spożyć przed” i „należy spożyć do".

Marnowanie żywności. Pomysł KE jak temu zapobiec

Komisja – jak podaje Gazeta.pl – proponuje zmianę przepisów dotyczących oznaczania dat. Jednym z proponowanych rozwiązań jest dodanie nowych formuł – obok „najlepiej spożyć przed" miałyby się pojawić nowe – „często dobre dłużej" lub „często po upływie".

KE chce w ten sposób przeciwdziałać marnowaniu żywności. Instytucja chce by do 2030 roku państwa członkowskie UE dokonały ograniczenia w tym zakresie o 50 proc. Komisja przeprowadza obecnie ocenę skutków regulacji (wraz z konsultacjami publicznymi i ukierunkowanymi), aby uzyskać poparcie dla swojej propozycji. Prowadzi również badania konsumenckie w celu określenia nowych sposobów oznaczania dat.

„Często dobre dłużej" to również nazwa kampanii, jaką we wrześniu ubiegłego roku uruchomiło To Good To Go. Włączyły się w nią sieci handlowe, które zobowiązały się do umieszczania specjalnych oznaczeń na swoich produktach. Oznaczenia z napisem: „Często Dobre Dłużej: Popatrz, Powąchaj, Posmakuj” umieszczono na opakowaniach ponad 140 produktów.

– Etykieta instruuje – jeśli termin „najlepiej spożyć przed” minął, zamiast wyrzucać: popatrz, powąchaj, posmakuj! To jedyny i skuteczny sposób, aby ocalić przeterminowane jedzenie. Podpowiadamy: dziś w dobrym tonie jest podać jedzenie uratowane przed zmarnowaniem! Zupa krem z pomidorami z puszki po terminie? Włoski makaron, na opakowaniu którego data już minęła? To po prostu brzmi elegancko! Przecież cukier po terminie też jest słodki, a przy konserwach nie trzeba być aż tak konserwatywnym, jeśli chodzi o daty minimalnej trwałości – podkreślało To Good To Go tuż przed startem kampanii.

Marnujemy prawie 5 mln ton żywności

Makaron, cukier to tylko niektóre produkty, które można spożywać po terminie. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja z produktami na których opakowaniach widnieje napis: „należy spożyć do”. Tych produktów nie należy spożywać po wskazanej dacie. Dotyczy to np. wędlin, mięsa, czy ryb.

Szacuje się, że w Polsce marnujemy 4,8 mln ton żywności rocznie, co oznacza, że przeciętny Kowalski wyrzuca w tym czasie 153 kg jedzenia.

