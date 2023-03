Lokaty na trzy miesiące. 8 proc. w pięciu bankach

Serwis Bankier.pl przyjrzał się lokatom na trzy miesiące. Okazuje się, że maksymalna stawka oferowana przez banki wynosi obecnie 8 proc. w skali roku. Oferuje ją – podobnie jak przed miesiącem – pięć banków. Wśród nich znalazł się ten największy.

Lokaty na trzy miesiące. Gdzie 8 proc?

PKO BP kusi oprocentowaniem na poziomie 8 proc. Lokatą na dzień dobry. Jak sugeruje nazwa, oferta skierowana jest dla nowych klientów, którzy założą w banku konto. Na lokatę należy wpłacić od 10 tys. do 200 tys. zł.

Podobną propozycję ma dla nowych klientów Bank Nowy. Zyskać 8 proc. można zakładając rachunek depozytowy NOWYdepozyt 3M Gwarantowany. W tym wypadku trzeba wpłacić od 1 tys. do 100 tys. zł.

8 proc. rocznie można również zyskać, zakładając Twoją Lokatę w Citi Handlowym bądź Lokatę na Start w Inbanku. Z pierwszej oferty mogą skorzystać posiadacze kont osobistych. Minimalna kwota, która może zostać przekazana na Twoją Lokatę to 1 tys. zł, maksymalna zaś to 20 tys. zł. Druga oferta skierowana jest dla nowych klientów Inbanku. W tym wypadku można wpłacać od 1 tys. do 50 tys. zł. Środki wpłacone do Inbanku są chronione przez estoński system gwarantowania depozytów.

8 proc. w skali roku oferuje również VeloBank na Lokacie na Nowe Środki. Jedyny wymóg, który stawia instytucja to wpłata nowych środków. Wpłacić można od 5 tys. do 150 tys. zł.

Gdzie niespełna 8 proc?

Nieco poniżej 8 proc. oferują na lokatach bank PBS w Poznaniu oraz Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. W obydwu wypadkach jest to 7,50 proc. w skali roku. Niewiele mniej, bo 7,30 proc. proponuje neoBank.

Propozycja pierwszego banku to ekstraLOKATA 3M. To oferta dla nowych klientów, którzy skuszą się na rachunek depozytowy z oferty banku. Maksymalna kwota lokaty to 400 tys. zł. 7,50 proc. w skali roku zarobią też osoby, które wybiorą Lokatę Plus od Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce i wpłacą na nią nie mniej niż 25 tys. zł. Depozyt można otworzyć, jeśli wcześniej otworzy się konto osobiste w tym banku.

Z kolei 7,30 proc. rocznie od neoBanku otrzymają klienci, którzy wybiorą energoLOKATĘ 3M Gwarantowaną. To kolejna oferta, która jest zarezerwowana dla nowych klientów, który zawiążą dłuższą relację z bankiem, zakładając konto osobiste lub portfel depozytowy. Maksymalna kwota wpłaty to tys. zł.

