Ostatni moment na wykorzystanie bonu turystycznego. Kwota płatności przekroczyła 3 mld zł

Wszystko wskazuje na to, że Polski Bon Turystyczny (PBT) wraz z końcem marca przejdzie do historii. Przyszedł czas zatem na pierwsze podsumowania dotyczące świadczenia.

Bon turystyczny. Kwota płatności przekroczyła 3 mld zł

Przypomnijmy, że bon turystyczny obowiązuje od 1 sierpnia 2020 roku. Mogą z niego korzystać rodziny pobierające 500 plus, tyle, że w tym wypadku świadczenie nie jest wypłacane w gotówce, a właśnie w formie bonu (jego wartość to 500 zł, w przypadku dziecka z niepełnosprawnością można otrzymać dodatkowy bon o takiej samej wartości). Bon turystyczny można przeznaczyć np. na opłacenie noclegu czy imprezy turystycznej w Polsce. Transakcje bonem przyjmują firmy, które zarejestrowały się na liście prowadzonej przez Polską Organizację Turystyczną.

Polska Organizacja Turystyczna podaje, że kwota płatności bonem turystycznym przekroczyła 3 mld zł. – Możliwość płatności bonem za rodzinne wyjazdy pozwalała reagować na bieżące wyzwania i nadal jest skutecznym narzędziem wspierającym krajową branżę turystyczną – podkreśla organizacja.

Z danych, które przed tygodniem podało nam Ministerstwo Sportu i Turystyki wynika, że na przestrzeni ostatniego 2,5 roku aktywowano blisko 4 mln bonów.

– Statystyki aktywacji i wykorzystania PBT przez beneficjentów wskazują, że do 5 marca 2023 r. aktywowano 3,88 mln bonów, co stanowi ponad 87 proc. wszystkich wygenerowanych bonów. Pula ta obejmuje ponad 6,3 mln dzieci, w tym ponad 216 tys. dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – informowało Wprost.pl Biuro Komunikacji Ministerstwa Sportu i Turystyki. – Najwięcej środków pochodzących z płatności bonem trafiło do podmiotów turystycznych z województw: małopolskiego (640 mln zł), pomorskiego (525 mln zł) i zachodniopomorskiego (460 mln zł) – podało nam ministerstwo.

Ponad 40 tys. transakcji w ferie zimowe

Okazja do skorzystania z bonu turystycznego były zakończone niedawno ferie zimowe. W ciągu sześciu tygodni zimowego wypoczynku zrealizowano ponad 40 tys. transakcji bonem, a do podmiotów turystycznych w całej Polsce wpłynęły ponad 43 mln zł. Największy ruch turystyczny i największą liczbę płatności bonem odnotowała – w okresie 16.01. – 26.02.2023 roku – Małopolska. Do podmiotów turystycznych z regionu podczas ferii wpłynęło 11 690 350 zł z tytułu płatności bonami. Drugie miejsce zajęło Mazowsze (z kwotą 5 891 252 złotych), podium zamyka natomiast Pomorze (z kwotą 4 292 541 zł).

– Najnowsze dane pokazują, że polskie góry nadal wiodą prym wśród zimowych kierunków wybieranych przez Polaków, ale warto zwrócić uwagę, że chętnie odwiedzane są także mniej oczywiste dla tego sezonu miejsca, jak morze czy regiony środkowej Polski. Dzięki szerokiej bazie podmiotów turystycznych biorących udział w programie, także miłośnicy rodzinnych city breaków, ekspresowych jednodniowych wypadów czy relaksu z dala od tłumów, mają niewykorzystaną w całości kwotą świadczenia mogą korzystać z niego do 31 marca 2023 roku np. opłacając bonem zaliczkę na późniejszy wyjazd – podkreśla Anna Salamończyk-Mochel, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Do wykorzystania świadczenia w ciągu ostatnich dwóch tygodni jego funkcjonowania zachęca również Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister sportu i turystyki. – Sezon na zimowe wyjazdy, nie tylko do regionów górskich, gdzie dobre warunki narciarskie mogą potrwać nawet do końca marca, jeszcze się nie skończył. Jestem przekonany, że do 31 marca 2023 z dofinansowania do wypoczynku skorzysta jeszcze wiele polskich rodzin, a do przedsiębiorców turystycznych, którzy oferują mnóstwo atrakcyjnych ofert i rodzinnych pakietów na spędzenie czasu w tysiącach wspaniałych miejsc naszego kraju, trafi kolejna pula środków z bonu – podkreśla wiceszef resortu turystyki i sportu.

Przypomnijmy, że bon turystyczny należy aktywować na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

