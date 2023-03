Gospodarka zdominuje kampanię wyborczą? Sondaż nie pozostawia wątpliwości

Wszystko wskazuje na to, że za nieco ponad pół roku odbędą się wybory parlamentarne (najbardziej realnym terminem wydaje się 15 października). Na podstawie obecnych sondaży trudno przesądzić, kto po jesiennych wyborach przejmie wladze (o ile faworytem sondaży jest PiS, to poparcie dla formacji rządzącej moze okazać się zbyt małe, by ponownie utworzyć rząd). Wiadomo natomiast, jakie tematy mogą zdominować kampanię wyborczą.

Główne tematy kampanii wyborczej

Pracownia SW Research w sondażu przeprowadzonym dla rp.pl zapytała Polaków, o to jakie ich zdaniem będą główne tematy kampanii przed jesiennymi wyborami do Sejmu i do Senatu.

Zdecydowana większość respondentów (47,4 proc.) wskazała inflację i stan gospodarki. Wyraźnie mniejszy odsetek wymienił wojnę na Ukrainie (13,5 proc.). Co dziesiąty ankietowany spodziewa się, że najważniejszym tematem będą stosunki Polski z Unią Europejską, zaś 8,8 proc. respondentów jest zdania, że najważniejszym tematem będzie stan demokracji w Polsce. Zaledwie 3,7 proc. badanych wskazało w tym kontekście problemy systemu ochrony zdrowia, a tylko 2 proc. politykę zagraniczną. 8,3 proc. respondentów nie miało zdania w tej sprawie.

Kto sądzi, że gospodarka zdominuje kampanię?

– Ponad połowa (55 proc.) osób w wieku do 24 lat oraz podobny odsetek respondentów (56 proc.) z dochodem w przedziale między 3001 a 4000 zł netto sądzi, że najważniejszym tematem w czasie kampanii wyborczej przed wyborami do parlamentu będzie inflacja i stan gospodarki. Takiego samego zdania jest co drugi badany (48 proc.) posiadający wykształcenie średnie. Jeden na dwóch respondentów (53 proc.) z miast o wielkości powyżej 500 tys. mieszkańców sądzi, że dominującym tematem w czasie kampanii wyborczej będzie inflacja i stan gospodarki – komentuje wyniki badania Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 14-15 marca 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy.

