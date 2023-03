Żabka uruchomiła nowy format. Na razie w jednym mieście

Biuro prasowe Żabki podkreśla, że uruchomienie kolejnego formatu, jakim są wyspy handlowe ma związek z tym, że sieć chce być bliżej klienta. – Naszym głównym celem jest to, by być blisko klienta i odpowiadać na jego potrzeby. Dlatego od kilku lat tworzymy nowe formaty sklepów, dostosowane do lokalizacji i oczekiwań konsumentów, ale również dajemy tym samym szansę na prowadzenie lokalnego biznesu. Stąd też pomysł na kolejny, zupełnie nowy koncept – wyspy handlowe w galeriach handlowych, który stworzyliśmy po przeprowadzeniu analizy rynku w centrach handlowych i oczekiwań ich klientów – informuje biuro prasowe Żabki.

Żabka w nowym formacie. Na razie tylko w Poznaniu

Pierwsza wyspa handlowa ruszyła 16 marca w poznańskim centrum handlowym Galeria Pestka. Powierzchnia wyspy to 12 mkw. Sieć pracuje nad uruchomieniem kolejnych wysp w galeriach handlowych, m.in. w Warszawie. – Wyspy handlowe to miejsca z dostępem do najważniejszych kategorii produktowych „na wyciągnięcie ręki”, w których klient – przy okazji innych zakupów w galerii – na szybko, bez stania w kolejce będzie mógł kupić kawę, ciastko lub ciepłą przekąskę. W zależności od punktu oferta może się różnić – będziemy się starać dopasować ją do wymagań poszczególnych lokalizacji. Na pewno nie zabraknie jednak produktów dobrze znanych z oferty Żabki, takich jak hot-dogi, kanapki Tomcio Paluch czy soki i lemoniady Wycisk – zapowiada biuro prasowe Żabki.

Z komunikatu biura prasowego Żabki wynika, iż liczy na to, że wśród klientów nowego formatu znajdą się pracownicy innych sklepów funkcjonujących w centrach handlowych. Dlatego Żabki w najnowszym koncepcie będą otwierane wcześniej niż inne placówki.

Tradycyjne sklepy znikną z galerii?

Żabka przypomina, że od lat funkcjonuje w tradycyjnym formacie w centrach handlowych. Placówki sieci można spotkać w niemal 130 galeriach. Stworzenie nowego konceptu – jak podkreśla Żabka – nie wyklucza możliwości otwierania standardowych sklepów w centrach handlowych, jeśli będzie na nie zapotrzebowanie. – Wyspy będą niejako uzupełnieniem naszego sklepu tradycyjnego. Nie wykluczamy więc, że pojawią się one w galeriach handlowych, w których już działają sklepy Żabka – informuje biuro prasowe sieci.

