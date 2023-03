Zakaz handlu w niedzielę zostanie zniesiony? Związkowcy mają pomysł

W marcu br. mija pięć lat od wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę. Ograniczenia w tym zakresie były wprowadzane stopniowo, początkowo sklepy były czynne w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca, później już tylko w ostatnią, a od 2020 roku liczbę niedziel handlowych ograniczono do sześciu w roku.

Zakaz handlu w niedzielę zniesiony?

Zakaz handlu w niedzielę od początku budził kontrowersje. Zwolennicy tego rozwiązania wskazywali, że chcą w ten sposób wesprzeć m.in. pracowników handlu, którzy nie będą musieli pracować w niedzielę i będą mieć czas dla rodziny. Z większości sondaży wynika, że ponad połowa Polaków opowiada się za przywróceniem zasad sprzed marca 2018 roku, ale przy zagwarantowaniu pracownikom prawa do dwóch wolnych niedziel w miesiącu.

Pomysł na przywrócenie niedziel handlowych ma Związkowa Alternatywa. Jak powiedział w rozmowie z serwisem wiadomoscihandlowe.pl szef organizacji Piotr Szumlewicz, związkowcy rozważają stworzenie obywatelskiego projektu ustawy znoszącej zakaz handlu w niedzielę, a zarazem ustalającej stawkę za pracę w niedzielę na poziomie 2,5 razy większym niż w dni powszednie.

— Otwieramy placówki handlowe w niedziele i dajemy pracownikom znacznie wyższe wynagrodzenia za ten dzień. Popieralibyśmy to rozwiązanie i apelowalibyśmy, by objęło także pracowników innych branż. Zastanawiamy się, czy w tej sprawie nie zgłosić projektu ustawy w trybie inicjatywy obywatelskiej, do czego trzeba zebrać 100 tys. podpisów — mówi Szumlewicz.

Projekt po wyborach

Zdaniem lidera Związkowej Alternatywy najbardziej optymalnym rozwiązaniem byłoby przeprowadzenie takiej operacji już po wyborach parlamentarnych. — Wiemy, że w niedziele pracują setki tysięcy pracowników w bardzo wielu branżach, zajęcie się tą sprawą jest więc w interesie milionów ludzi – podsumowuje Szumlewicz.

