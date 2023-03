Drugie życie Gadu-Gadu? Właściciel ma ambitne plany

Popularność komunikatora Gadu-Gadu sięgneła zenitu w początkach XXI wieku, w ostatnich latach była ona znacznie niższa, a wielu internautów było wręcz przekonanych, że komunikator już nie istnieje. Nie tylko istnieje, a z czasem ma wręcz zyskać swoiste drugie życie.

Gadu-Gadu z nowymi funkcjonalnościami

Liczy na to Fintecom, od 2018 roku właściciel Gadu-Gadu. Narzędzie ma nadal służyć do komunikacji, ale zostanie też wzbogacone o nowe funkcjonalności. Chodzi m.in. o narzędzie do szybkich płatności, czy rozmowy audio-video.

– Liczymy nie tylko na nostalgię i wspomnienia powracających użytkowników, ale również na nowych, dzięki przyszłym funkcjonalnościom, m.in. płatnościom P2P, rozmowom audio-wideo i wielu innym – mówi w rozmowie z Pulsem Biznesu Agnieszka Remus, prezeska Fintecom.

Jeśli plany firmy się powiodą, Gadu-Gadu może stać się poważną konkurencją dla komunikatorów należących do spółki Meta, zwłaszcza gdy pojawi się opcja dokonywania wygodnych płatności.

Środki na rozwój Gadu-Gadu Fintecom chce pozyskać ze zbiórki crowdfundingowej. Spółka zamierza przeprowadzić ją w drugim półroczu tego roku, nie określono jeszcze, na jaką kwotę.

Jak przypomina Puls Biznesu w ubiegłym roku spółka miała blisko 4 mln zł przychodów, z czego za ok. 30 proc. odpowiadało Gadu- Gadu. Według Fintecom z komunikatora korzysta obecnie ok. pół miliona użytkowników miesięcznie, z czego ponad 50 proc. to osoby poniżej 25. roku życia. W czasach świetności z Gadu-Gadu korzystało nawet 7 milionów internautów. Warto podkreślić, że w skali kraju tysiące małych oraz średnich firm wciąż używa Gadu-Gadu jako wewnętrznego komunikatora. Płatną wersję, w której jest więcej funkcji i nie ma reklam, posiada 18 tys. użytkowników.

Czytaj też:

Instagram dodaje opisy rodem z Gadu-Gadu. IG Notes i inne nowe funkcjeCzytaj też:

Kolejna fala zwolnień w Meta. Pracę straci 10 tys. osób