Trzynasta emerytura wcześniej niż zapowiadano. Jest komunikat Poczty

Pierwotnie trzynasta emerytura miała – tak jak w ubiegłych latach – zostać wypłacona seniorom wraz z kwietniową regularną emeryturą bądź rentą. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zdecydował jednak, że w tym roku świadczenie będzie wypłacane jeszcze w marcu. Ma to związek z faktem, że 1 kwietnia przypada w sobotę.

Trzynasta emerytura jeszcze w marcu

Jak informuje w komunikacie Poczta Polska, pierwsze „trzynastki" zostaną wypłacone 31 marca br. Ostatni termin wypłat świadczenia przypada 25 kwietnia. Wcześniejsza wypłata obejmie również te osoby, które otrzymują świadczenie do 10. dnia miesiąca. Listonosze dostarczą środki jeszcze przez Wielkanocą (w tym roku święta przypadają 9-10 kwietnia). – Dodatkowe świadczenia trafią za pośrednictwem Poczty Polskiej do 2 mln Polaków. Wszystkie przekazy pieniężne z ZUS powinny trafić do emerytów do 25 kwietnia – informuje Poczta Polska.

Harmonogram wypłat trzynastej emerytury wygląda następująco:

1 kwietnia (wypłata 31 marca)



5 kwietnia



6 kwietnia



10 kwietnia (wypłata 7 kwietnia)



15 kwietnia (wypłata 14 kwietnia)



20 kwietnia



25 kwietnia.



Przypomnijmy, że wysokość trzynastej emerytury jest równa wysokości emerytury minimalnej. Po marcowej waloryzacji jest to 1588,44 zł.

Prawdopodobnie na przełomie sierpnia i września do rąk seniorów trafi czternasta emerytura, która od tego roku ma być świadczeniem stałym. Jak ogłosiła niedawno minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, projekt ustawy w tej sprawie jest gotowy i niebawem trafi na Radę Ministrów.

