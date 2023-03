Włochy uderzają w rosyjskich oligarchów. Przejęto m.in. wille i jachty warte fortunę

Jak poinformował dziś Komendant główny włoskiej Gwardii Finansowej Giuseppe Zafarana, wartość majatku rosyjskich oligarchów, zamrożonego na przestrzeni ostatniego roku we Włoszech wynosi ok. 2 mld euro. Aktywa należą do 23 osób i trzech firm.

Zamrożono m.in. wille i jachty rosyjskich oligarchów

Zafarana przedstawił we wtorek raport w komisji obrony Izby Deputowanych, podkreślając, że w ciągu ponad roku przeprowadzono kontrole dotyczące 1600 osób i podmiotów.

Na liście zamrożonego majątku znalazły się m.in. historyczne wille, posiadłości w Toskanii i na Szmaragdowym Wybrzeżu na Sardynii, a także dwa luksusowe jachty: „A" Andrieja Mielniczenki o wartości 530 mln euro, stojący w porcie w Trieście, i zacumowana w porcie Carrara w Toskanii sześciopokładowa „Szeherezada" przypisywana Władimirowi Putinowi. Jej wartość to 650 mln euro.

Na utrzymanie zamrożonego majątku – zwłaszcza rezydencji i jachtów rosyjskich oligarchów – włoski rząd przeznaczył w ubiegłym roku 10,7 mln euro.

Premier Włoch Giorgia Meloni potwierdziła we wtorek poparcie dla Ukrainy. W wystąpieniu w Senacie przed rozpoczynającym się w czwartek szczytem Unii Europejskiej szefowa włoskiego rządu oświadczyła: „Niezbędna jest jedność UE w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę". – W wymiarze geopolitycznym i dyplomatycznym fundamentalne znaczenie ma presja na Moskwę, by zapewnić poszanowanie prawa międzynarodowego i, co więcej, stworzyć warunki dla drogi negocjacji w celu osiągnięcia sprawiedliwego pokoju – powiedziała Meloni.

Włochy jednym z liderów UE

Włoska premier podkreśliła, że do tej pory warunki te „nie dojrzały", ale „każdego dnia dążymy do nich z wytrwałością".

Z danych Komisji Europejskiej przedstawionych pod koniec 2022 roku wynika, że Włochy są na trzecim miejscu pod względem zamrożenia aktywów rosyjskich oligarchów i podmiotów z listy sankcyjnej przez kraje UE. Z przytoczonych wówczas liczb wynika, że Włochy zamroziły 2,3 mld euro. Lider zestawienia, czyli Belgia zamroziła 3,5 mld euro, zaś plasujący się na drugim miejscu Luksemburg 2,5 mld euro. Tuż za podium znalazły się Niemcy (2,2 mld euro), a na kolejnych miejscach pojawiły się: Irlandia (1,8 mld euro), Austria (1,8 mld euro), Francja (1,3 mld euro) mld) i Hiszpania (1 mld euro).

