CPK ogłosił przebieg części linii kolejowych. Dobre wiadomości dla południowej Polski

CPK informuje, że wybór optymalnego wariantu na odcinku Katowice – Ostrawa był wyzwaniem projektowym. Eksperci wskazali wariant W72, który przewiduje budowę nowych stacji kolejowych m.in. w Żorach Północnych i Mszanie, możliwość powstania terminala intermodalnego w Wodzisławiu Śląskim, dodatkowy odcinek łączący Wodzisław Śląski i centrum Jastrzębia-Zdroju oraz nowe odcinki umożliwiające szybkie połączenia m.in. Rybnika i Żor z Katowicami i resztą kraju.

Inwestycja CPK. Przełom dla Jastrzębia-Zdroju

– Projekt CPK zapewni włączenie do sieci kolejowej 90-tysięcznego Jastrzębia-Zdroju, czyli największego dziś miasta w Polsce bez dostępu do kolei. Powstaną nowe dworce i przystanki kolejowe, np. Jastrzębie-Zdrój Centrum i Zachód. W ten sposób nadrabiamy zaległości ostatnich dziesięcioleci. Dzięki inwestycjom CPK na Śląsku kolej obejmie swoim zasięgiem ponad 3,5 mln mieszkańców tego regionu, m.in. Jastrzębia, Żor, Rybnika i Wodzisławia – podkreśla Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Spółka podkreśla, że za sprawą inwestycji w woj. śląskim dojdzie do znaczącego skrócenia czasu przejazdu. Z Katowic do Jastrzębia Zdroju pasażerowie dojadą w 50 min pociągiem regionalnym lub w 35 min przyspieszonym (dziś w ogóle brak jest takiego połączenia). Do Katowic z Rybnika podróż pociągiem potrwa 25 min (obecnie ponad dwa razy dłużej), a z Wodzisławia Śląskiego ok. 40 min (dziś ponad 1 godz.).Z Żor Północnych do Katowic dojazd koleją zajmie ok. 20 min, a z Wodzisławia Śląskiego do Jastrzębia Zdroju ok. kwadransa (obecnie takich połączeń nie ma w ogóle). Z Jastrzębia-Zdroju i Rybnika dojedziemy do Warszawy w 2 godz.

– Odcinek Katowice – Ostrawa to nie tylko ważna inwestycja kolejowa w regionie Śląska, ale też element transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), czyli docelowo łącznik Katowic, Krakowa i Warszawy z Brnem, Pragą, Bratysławą, Wiedniem i Budapesztem. Nasza inwestycja ma charakter transgraniczny i jest ściśle skoordynowana z działaniami inwestycyjnymi przedsiębiorstwa Správa železnic, czyli naszym czeskim partnerem – podkreśla Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Ile wyburzeń?

Spółka podkreśla, że priorytetem dla niej było uwzględnienie uwag mieszkańców. Od lutego 2020 roku przedstawiciele CPK zorganizowali blisko 100 spotkań z mieszkańcami i samorządowcami. Odbyły się one na terenie 15 gmin, przez które przebiegały warianty linii kolejowych. Podczas spotkań zebrano ponad 7 tys. uwagi i opinii.

Koordynator ds. odcinka Katowice – Ostrawa w pionie kolejowym CPK Maciej Pańczak podkreśla, że wybrany wariant W72 zakłada najmniejszą z możliwych liczbę wyburzeń domów mieszkalnych. Będzie ich ok. 550, to – jak zaznacza Pańczak – o kilkaset mniej niż w przypadku innych wariantów.

