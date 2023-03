Elon Musk jednak będzie miał konkurencję na orbicie. Branson wraca do gry

Kłopoty Sir Richarda Bransona i jego Virgin Orbit wydają się zażegnane. Jak podaje Reuters, brytyjski miliarder znalazł nowego inwestora. Elon Musk jednak będzie miał konkurencję.

Virgin Orbit zawiesiła prace. Zabrakło funduszy

16 marca świat obiegła wiadomość, że Virgin Orbit, czyli odnoga kosmicznego biznesu Richarda Bransona, która miała się zajmować wysyłaniem satelitów na orbitę Ziemi, zawiesiła pracę, zanim jeszcze wykonała pierwszy start. Po nieudanej próbie w styczniu tego roku firmie skończyły się środki.

Szefostwo spółki postanowiło zawiesić działalność i wysłać wszystkich pracowników na urlop. W komunikacie przekazano im, że takie ograniczenie kosztów pozwoli zyskać czas na znalezienie chętnych inwestorów, którzy dokapitalizowaliby firmę. Podczas spotkania, które odbyło się 15 marca, pracownicy dowiedzieli się także, że kolejne informacje w tej sprawie poznają dopiero w przyszłym tygodniu.

Virgin Orbit z nowym inwestorem

Jak informuje agencja Reuters, powołując się na swoje źródła, Sir Richard Branson miał znaleźć nowego inwestora, który pozwoli na wznowienie prac nad wysyłaniem satelitów na orbitę Ziemi.

Z informacji agencji wynika, że aż 200 milionów dolarów ma do spółki wnieść Matthew Brown. Wstępne porozumienie z amerykańskim inwestorem miało już zostać zawarte, a firma ma je oficjalnie ogłosić w czwartek 23 marca.

Byłoby to dotrzymanie obietnicy, którą władze kosmicznej spółki złożyły swoim pracownikom. Wieści o przyszłości firmy miały być ogłoszone tydzień po zawieszeniu jej pracy. 23 marca ma być także dniem wznowienia prac w firmie. Pracownicy mają wrócić do biura i zacząć przygotowywania do następnej misji kosmicznej.

Giełda reaguje

Wiadomości o pozyskaniu finansowania i wznowieniu prac bardzo spodobały się inwestorom. Jeszcze przed otwarciem notowań giełdy akcje Virgin Orbit podskoczyły aż o 60 proc.

