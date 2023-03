Obniżka stóp procentowych w USA jeszcze w tym roku? Jasna deklaracja szefa Fed

Przypomnijmy, że Fed zdecydował w środę o podniesieniu stóp procentowych w USA o 25 punktów bazowych do przedziału 4,75-5 proc. Tym samym stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych osiągnęły poziom najwyższy od września 2007 roku.

Stopy procentowe w USA. Dynamiczny marzec

Wczorajsza decyzja Fed zaskoczenia raczej nie wywołała, choć nie brakowało głosów, że tym razem Rezerwa Federalna może wstrzymać się z podwyżkami. A jeszcze na początku marca niemal pewna wydawała się podwyżka o 50 punktów bazowych. Zasugerował to w swoim wystąpieniu szef Fed Jerome Powell.

– Patrząc na ostatnie dane można oczekiwać, że stopy procentowe będą musiały dalej rosnąć. Nie jest wykluczone, że Fed będzie musiał podwyższyć tempo podwyżek, a szczyt stóp z pewnością będzie wyżej niż wcześniej zakładaliśmy – powiedział szef Rezerwy Federalnej podczas przesłuchania przed senacką komisją ds. bankowości, gdzie prezentował raport dotyczący stanu gospodarki i polityki monetarnej.

Niedługo później pojawiły się jednak problemy ze stabilnością niektórych banków regionalnych w USA. Kłopoty takich instytucji jak Silicon Valley Bank, Signature Bank, Silvergate Capital czy First Republic Bank częściowo wynikają właśnie ze wzrostu stóp procentowych (przekłada się on na spadek wycen obligacji skarbowych, co uderza w kapitały kredytodawców).

Teraz szef Fed zwraca uwagę na konsekwencje, jakie mogą nastąpić, jeśli nie uda się zaradzić problemom poszczególnych banków. – W ciągu ostatnich dwóch tygodni pojawiły się poważne trudności w niewielkiej liczbie banków. Historia pokazuje, że pojedyncze problemy bankowe, jeśli nie zostaną rozwiązane, mogą podważyć zaufanie do zdrowych banków i zagrozić zdolności całego systemu bankowego do odgrywania istotnej roli w zakresie wspierania oszczędności i potrzeb kredytowych gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. W odpowiedzi na te wydarzenia podjęliśmy zdecydowane działania mające na celu przedstawienie gospodarki USA i wzmocnienie zaufania społecznego do naszego systemu bankowego – powiedział Powell.

– Wydarzenia w systemie bankowym ostatnich dwóch tygodni prawdopodobnie przełożą się na zaostrzenie warunków kredytowych dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, co z kolei przełoży się na wyniki gospodarcze. Jest zbyt wcześnie, aby określić zakres tych skutków i zbyt wcześnie, aby powiedzieć, jak powinna zareagować polityka pieniężna – dodał.

Szef Fed o obniżce stóp w tym roku

Powell zapowiada, że Fed będzie z uwagą śledził napływające dane i dokładnie oceniał „rzeczywiste i oczekiwane skutki zaostrzenia warunków kredytowania dla aktywności gospodarczej, rynku pracy i inflacji". Zaznaczył również, że „członkowie Fedu nie przewidują obniżek stóp proc. w tym roku".

