Magda Gessler publikuje przeprosiny. To część procesu o zwrot 310 tys. zł

Na profilu facebookowym Magdy Gessler pojawiły się przeprosiny. Sprawa dotyczy procesu sądowego z biznesmenem Wojciechem Ziemskim.

Magda Gessler przeprasza Wojciecha Ziemskiego

„Przepraszam pana Wojciecha Ziemskiego za wypowiedzi zamieszczone we wpisach na portalu internetowym „Facebook” w dniach 6 i 7 grudnia 2018 r., zawierające nieprawdziwą informację, że zostałam przez niego oszukana, czym naruszyłam jego dobre imię” – napisała na oficjalnym profilu facebookowym Magda Gessler.

„Oświadczam również, że twierdzenie to było sformułowane bez odpowiedniego sprawdzenia faktów i zobowiązuję się do powstrzymywania się od dalszego jego upowszechniania” – czytamy dalej.

Proces Gessler i Ziemskiego

Spór prawny między znaną restauratorką i personą telewizyjną a biznesmenem, dotyczy sprawy z 2009 roku. Wojciech Ziemski od lat stara się o odzyskanie od Gessler dwóch pożyczek na łączną kwotę 310 tysięcy złotych.

Pieniądze zostały przekazane w czasach, gdy biznes gastronomiczny Magdy Gessler miał się zdecydowanie gorzej, niż obecnie. Po latach sprawa trafiła do sądu, gdyż Gessler nie chciała zwrócić pożyczonych pieniędzy. Tłumaczyła się, że nie była to pożyczka, a honorarium.

Sąd pierwszej instancji nakazał zwrócenie pierwszej pożyczki w wysokości 200 tysięcy złotych. Obie strony były niezadowolone z wyroku. Po odwołaniu sąd drugiej instancji orzekł, że Magda Gessler ma zwrócić obie pożyczki wraz z odsetkami. Łącznie około 700 tys. złotych.

– Wszystkie pieniądze, o których mowa w postępowaniu sądowym, zostały spłacone. Sąd I Instancji uznał dowody wpłat na konto Pana Ziemskiego, natomiast Sąd II instancji stwierdził, że nie są one wystarczające, ponieważ pracownik, który dokonywał przelewów na konto Pana Ziemskiego w imieniu Magdy, robił to często pod niewłaściwymi tytułami, najczęściej na spółkę jego żony, a nie bezpośrednio na pana Ziemskiego. I to stało się przyczyną niejasności – tłumaczył, cytowany przez „Wirtualne Media” prawnik Magdy Gessler.

