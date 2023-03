Tusk do nauczycieli: Dziś jest to zawód współczucia

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk spotkał się w Siemianowicach Śląskich z nauczycielami. Podczas wystąpienia lidera opozycji padły ponownie słowa o podwyżkach wynagrodzeń.

– Od wielu miesięcy mówiłem o potrzebie podniesienia wynagrodzeń dla nauczycielek, nauczycieli i szerzej całego środowiska o 20 proc. – przypomniał Donald Tusk.

Donald Tusk spotkał się z nauczycielami

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej, także ze swojego doświadczenia, mówił, że wie, jak trudnym zawodem jest bycie nauczycielem. Powiedział, że uznaje go za swego rodzaju misję. Dodał, że państwo, powinno otaczać nauczycieli szczególnym parasolem ochronnym.

– To bardzo ciężka praca. Poświęcacie swoje życie, innym. Wiem, że do tego zawodu nie idzie się, aby zarabiać wielkie pieniądze. Ludzie, który decydując się iść do tego zawodu, decydują się na swego rodzaju misję. Samo to zasługuje na to, aby państwo objęło ten zawód patronatem – powiedział Donald Tusk.

Zawód, który powinien być objęty patronatem państwa

Donald Tusk przypomniał, że nauczyciele powinni czuć bezpieczeństwo finansowe, gdyż są szczególnym zawodem. Dodał, że wiele osób, które decydują się na pracę w zawodzie, mogłoby bez problemu znaleźć dużo lepiej płatne zajęcie.

– Ten zawód powinien być opłacany nie tylko tak, aby pozwolić na przeżycie, ale aby był on wysoko doceniany. Chodzi o to, aby do zawodu nauczyciela szli ludzie z najlepszym wykształceniem. Wiecie, jak szybko rośnie dziś średnia wieku w zawodzie i jak mała jest liczba tych, którzy chcą zacząć swoją karierę od tego zawodu – powiedział szef PO.

– Status nauczyciela trzeba wynieść kilka pięter wyżej. Dziś mam wrażenie, że jest to zawód współczucia. Ludzie Wam współczują, że musicie pracować za takie pieniądze i w takich warunkach. Powinno być inaczej – dodał Donald Tusk.

Czytaj też:

Donald Tusk o nieoficjalnym haśle Konfederacji. „Nie chcę cytować, aby nie obrazić uszu pań”Czytaj też:

Donald Tusk zapowiada „babciowe”. Będzie duży dodatek opiekuńczy