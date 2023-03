Emerytury będą niższe. GUS przedstawił dziś istotne wyliczenia

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował w poniedziałek tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. To wskaźnik bardzo istotny, jeśli chodzi o ustalanie wysokości emerytur. Wysokość świadczenia zależy bowiem nie tylko od zwaloryzowanych składek oraz kapitału początkowego. Wartość tę dzieli się przez średnie dalsze trwanie życie. Jeśli to wydłuża się, wówczas wysokość nowo przyznawanych emerytur będzie niższa. Z taką sytuacją właśnie mamy do czynienia.

Emerytury będą niższe. Sprawdźcie dlaczego

Z przedstawionej dziś przez GUS tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn GUS wynika, że kobieta, która zdecyduje się przejść na emeryturę z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat), otrzyma świadczenie, którego wysokość ZUS wyliczy dzieląc zgromadzony przez nią kapitał przez 254,3 miesiące dalszego trwania życia, podczas gdy rok rok temu było to 238,9. Z kolei mężczyzna, który ukończy 65 lat i zdecyduje się na zakończenie aktywności zawodowej, otrzyma emeryturę, której wysokość zostanie wyliczona w przeliczeniu na pozostające mu 210 miesięcy dalszego trwania życia, podczas gdy w zeszłym roku były to 196,2 miesiące. Tym samym warunki przechodzenia na emeryturę po 31 marca br. nie będą tak korzystne, jak przez ostatni rok.

Z najnowszych tablic GUS wynika, że dalsze dożycie wydłużyło się w ciągu ostatniego roku w przypadku kobiet o 15,4 miesięcy, a mężczyzn o 13,8 miesiąca. Z zupełnie inną sytuacją mieliśmy do czynienia przed rokiem, gdy wychodziliśmy z pandemii. Dalsze dożycie w przypadku pań spadło o 8,8 miesiąca (z 247,7 w 2021 r. do 238,9 w 2022 r.), zaś w przypadku panów o 8,1 miesiąca (z 204,3 w 2021 r. do 196,2 w 2022 r.).

Tablice GUS przedstawiają przeciętną liczbę miesięcy, jaką mają do przeżycia osoby w wieku od 30 do 90 lat, przy uwzględnieniu ostatnich danych o umieralności. Są aktualizowane co roku (biorąc pod uwagę dane o umieralności) i obowiązują od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku. Stanowią więc podstawę przyznania emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r. Jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego, do ustalenia wysokości emerytury stosuje się tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Tablice służą także do obliczenia przez ZUS wysokości hipotetycznej emerytury.

