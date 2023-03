Wielkanoc za pasem. Większość Polaków zamierza ograniczyć wydatki

Wielkanoc już za niespełna dwa tygodnie. To będą święta w dobie najwyższej od przeszło 25 lat inflacji. Drożeje niemal wszystko, nic więc dziwnego, że w tym roku wielu z nas zdecyduje się w tym roku na zaciśnięcie pasa.

Wielkanoc coraz bliżej. Prawie 70 proc. chce ograniczyć wydatki

Potwierdza to badanie UCE Research i Grupy Blix, którego szczegóły podaje „Rzeczpospolita". Na pytanie "Czy ograniczysz wydatki wielkanocne?", aż 68 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco, z czego 33 proc. "zdecydowanie tak", a pozostałe 35 proc. "raczej tak". 18 proc. twierdzi, że nie zamierza ograniczać wydatków świątecznych, ale tylko 3 proc. udzieliło odpowiedzi "zdecydowanie nie". Z badania wynika, że największa grupa konsumentów (22 proc.) przewiduje cięcia w świątecznym budżecie w zakresie od 15 do 20 proc. względem zeszłorocznych zakupów. Niespełna 20 proc. ankietowanych chce ograniczyć wydatki o 20-30 proc. O ograniczeniu na poziomie 40-50 proc. mówi 6,6 proc. respondentów.

Niemal 30 proc. uczestników badania zamierza wydać na zakupy spożywcze dla jednej osoby średnio do 200 zl i to najcześciej wskazywana górna granica. Przeszło 26 proc. Polaków przeznaczy na ten cel 200–300 zł, a 16,5 proc. – 300–400 zł.

– Polacy już od co najmniej roku mocno zaciskają pasa, a w ostatnim okresie jest to szczególnie widoczne. W sklepach jest naprawdę drogo i nie ma najmniejszych szans na spadek cen. Mogą one jedynie zacząć wolniej rosnąć w ujęciu rok do roku, ale i na to trzeba jeszcze poczekać – komentuje cytowany przez „Rzeczpospolitą" dr Krzysztof Łuczak, współautor badania i główny ekonomista Grupy Blix.

– Przed świętami na pewno nic pozytywnego w tej kwestii się nie wydarzy. Polacy zdają sobie z tego sprawę. Widzą też, że święta będą naprawdę drogie – dodaje.

Niemal 600 zł na Wielkanoc

Z przytoczonych przez gazetę wyników badań Providenta wynika, że w tym roku Polacy planują przeznaczyć na Wielkanoc średnio 599 zł. Ponad połowa ankietowanych przewiduje, że tegoroczne święta będą droższe niż w ubiegłych latach. 92,4 proc. badanych z tej grupy, jako główny powód tego stanu rzeczy wskazuje inflację i podwyżkę cen produktów.

Czytaj też:

Ozdoby wielkanocne od 5 zł. Tyle zapłacisz w znanych dyskontachCzytaj też:

To już ostatnia zbiórka wielkanocna tego typu. Akcja trwa w Lidlu