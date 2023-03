Lokaty na rok. Tylko w dwóch bankach powyżej 8 proc.

Serwis Bankier.pl przyjrzał się lokatom bankowym na 12 miesięcy. Parametrem w oparciu o który powstał ranking jest stawka procentowa.

Lokaty na rok. Gdzie minimum 8 proc?

Na czele zestawienia lokat rocznych znalazła się Lokata Plus od Toyota Banku. Oprocentowanie na tym depozycie to 8,20 proc. rocznie. Lokata skierowana jest do posiadaczy konta osobistego w banku. Na lokatę można wpłacić od 2000 do 40 000 zł, przy czym instytucja podkreśla, że otworzyć można 10 lokat.

Okazuje się, że jeszcze tylko jeden bank oferuje klientom roczną lokatę z oprocentowaniem na poziomie 8 proc. Chodzi o Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce, który oferuje Lokatę 5 Plus na Nowe Środki. Oferta skierowana jest do posiadadczy konta, którzy wpłacą nowe środki na lokatę. Wpłacić można od 1000 zł, do nawet 2 mln zł.

Podium zestawienia zamyka Bank Nowy. Instytucja oferuje lokatę NOWYdepozyt 12M Gwarantowany, której oprocentowanie wynosi 7,40 proc. Z oferty mogą skorzystać nowy klienci, którzy założą rachunek depozytow. Na lokatę można wpłacić od 1000 do 100 000 zł.

7 proc. w trzech bankach

Tuż za podium znalazły się trzy banki oferujące na lokacie rocznej 7 proc. Chodzi o BFF Banking Group (proponuje taką stawkę na Lokacie Facto), BOŚ Bank (EKOLokata Promocyjna), oraz Inbank (Lokata standardowa).

Na oprocentowanie na poziomie 6,50 proc. mogą liczyć osoby, które założą lokaty w Banku Millennium (Lokata Horyzont Zysku), oraz w ING Banku Śląskim (Lokata terminowa Plus). 6,25 proc. oferują natomiast Nest Bank (Nest Lokata Lojalna) oraz Santander Consumer Bank (Lokata Online Nowe Środki). Na roczne lokaty oprocentowane na poziomie 6 proc. mogą liczyć klienci takich banków jak: BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole, Santander Bank Polska czy PKO BP.

