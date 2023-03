Ilu emerytów dorabia? ZUS przekazał nam najnowsze dane

Mimo znaczącej waloryzacji rent i emerytur i dodatków w postaci trzynastej czy czternastej emerytury, sytuacja finansowa polskich emerytów – zwłaszcza w dobie największej od przeszło 25 lat inflacji – nie jest łatwa.

Ilu emerytów dorabia?

Nic więc dziwnego, że wielu seniorów decyduje się dorabiać do świadczenia. Grupa ta z roku na rok rośnie, o czym świadczą przekazane naszej redakcji dane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). – Na koniec 2022 roku pracowało 826 tys. emerytów (+1,6 proc. r/r). Stanowili oni 13,5 proc. populacji emerytów oraz 6 proc. populacji osób pracujących w gospodarce narodowej – informuje Wprost.pl Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS.

Tymczasem w końcówce 2021 roku pracowało 812,9 tys. emerytów, co oznacza, że na przestrzeni roku przybyło ponad 13 tys. pracujących seniorów. Pod koniec 2020 roku pracowało 777,6 tys. osób.

Limity dla wcześniejszych emerytów

Z danych ZUS wynika, że ok. 95 proc. pracujących emerytów to osoby w wieku 60/65 lat i więcej. Pozostali to osoby przed ustawowym wiekiem emerytalnym (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), czyli tzw. wcześniejsi emeryci. Osoby te muszą pamiętać, że decydując się na podjęcie pracy, muszą mieć na uwadze tzw. limity zarobków, które zmieniane są co kwartał. Ich przekroczenie skutkować może obniżeniem, a nawet przerwaniem wypłaty emerytury. W pierwszym przypadku limit wynosi 1 od marca 4713,50 zł brutto. Z zawieszeniem wypłaty świadczenia trzeba się natomiast liczyć przy zarobkach na poziomie 8753,60 zł brutto. Kolejna zmiana limitów nastąpi wraz z początkiem czerwca.

Dane ZUS pokazują, że najwięcej pracujących emerytów to mieszkańcy województwa Mazowieckiego oraz Śląska (odpowiednio 16,2 proc. i 14,5 proc.). Najmniejsza grupa seniorów podejmująca aktywność zawodową, to mieszkańcu województwa opolskiego (2,2 proc.).

Wśród pracujących emerytów podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu największą grupą są osoby pracujące na umowę o pracę (39,1 proc.). Nieco mniejszą grupę stanowią osoby prowadzące pozarolniczą działalność (29 proc.), oraz osoby pracujące na umowę zlecenie (26 proc.). W przypadku pracujących emerytów podlegających także ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym zdecydowanie przeważają osoby pracujące na umowę o pracę (stanowią 59 proc.).

