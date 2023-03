Leszek Czarnecki tymczasowo traci swój bank na Ukrainie. Decyzja NBU

Getin Holding ma ma 100 proc. akcji Idea Banku Ukraina. Największym akcjonariuszem Getin Holdingu jest Leszek Czarnecki.

Decyzja NBU

Getin Holding poinformował, że otrzymał we wtorek decyzję w sprawie uznania reputacji biznesowej właścicieli Idea Bank Ukraina (Leszka Czarneckiego i Getin Holding), za naruszoną i zastosowania wobec nich środków wywierania wpływu w postaci czasowego zakazu wykonywania prawa głosu.

– Getin Holding SA informuje, że w dniu 28 marca 2023 r. otrzymał wydaną w dniu 27 marca 2023 r. przez Komitet do spraw nadzoru i regulacji działalności banków, nadzoru (oversite) nad systemami płatniczymi Narodowego Bank Ukrainy w sprawie uznania reputacji biznesowej właścicieli znacznego pakietu akcji Spółki Akcyjnej "Idea Bank" zs. we Lwowie Pana Leszka Czarneckiego oraz Emitenta za naruszoną i zastosowania wobec nich środków wywierania wpływu w postaci czasowego zakazu wykonywania prawa głosu do czasu usunięcia naruszenia – napisano w komunikacie.

Narodowy Bank Ukrainy (NBU) wyznaczył termin na usunięcie przez Leszka Czarneckiego i Getin Holding „naruszenia ustawodawstwa bankowego" — 1 rok od daty decyzji, w sposób określony przez przepisy ukraińskiego prawa. NBU wskazał również, że decyzja nabiera mocy prawnej w dniu jej podjęcia.

Getin Holding podał, że w czasie obowiązywania zakazu wykonywanie prawa głosu przechodzi na powiernika powołanego przez Narodowy Bank Ukrainy. Poinformowano również, że zarząd jest w trakcie analizy, co do podjęcia kroków prawnych.

