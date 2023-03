Kiedy obniżka stóp procentowych? Padła data

Ekonomiści BGK zakładają „luzowanie polityki monetarnej jeszcze w bieżącym roku". W ich ocenie na redukcję stóp procentowych będą wpływać przede wszystkim procesy cenowe – jednocyfrowy poziom inflacji odnotowany w IV kwartale br. i perspektywy dalszego spadku inflacji do 2025 roku. Nakładać się na to będą „czynniki związane z poprawiającą się, lecz wciąż słabą, dynamiką PKB".

Kiedy obniżki stóp procentowych?

Analitycy banku wskazują konkretną datę i poziom obniżek stóp procentowych, jakie dokona Rada Polityki Pieniężnej (RPP). – Zakładamy, że Rada obniży stopę referencyjną o 50 pb. w listopadzie i będzie to początek cyklu redukcji stóp procentowych. Spodziewamy się, że w 2024 r. Rada zetnie stopy o kolejne 150 pb., w efekcie czego na koniec przyszłego roku stopa referencyjna będzie wynosić 4,75 proc. – przewidują eksperci BGK.

W ocenie ekonomistów banku w warunkach pogarszających się perspektyw wzrostu PKB i konsolidacji fiskalnej związanej z wycofywaniem tarcz antyinflacyjnych przestrzeń do redukcji stóp procentowych rośnie tym bardziej. – Ostatnie miesiące pokazały, że gospodarka jest wrażliwa na wysoki poziom nominalnej stopy procentowej, chociaż w ujęciu realnym pozostaje silnie ujemna. Redukcji ulegają ryzyka związane z efektami drugiej rundy. Akcja kredytowa jest relatywnie słaba, zwłaszcza w segmencie kredytów dla gospodarstw domowych. Nie widać też przyspieszenia wynagrodzeń – podkreślają eksperci instytucji.

Czynniki te – zdaniem analityków BGK – sprawiają, że rośnie przestrzeń do redukcji stóp procentowych.

Głos z RPP

Członek RPP Ludwik Kotecki powiedział w niedawnym wywiadzie dla TOK FM, że nie ma warunków do luzowania polityki pieniężnej do końca 2025 roku, gdyż w świetle ostatniej projekcji cel inflacyjny zostanie osiągnięty dopiero na koniec horyzontu projekcji, czyli właśnie w końcówce 2025 roku. – Jeżeli chcielibyśmy wierzyć w projekcję analityków NBP, dzisiaj nie ma warunków do obniżania stóp procentowych, dopóki nie będzie kolejnych projekcji, które pokażą, że takie warunki są. Dzisiaj nie warunków aż do końca tego okresu prognozy, projekcji, czyli do końca 2025, gdyż ciągle nie dochodzimy do celu inflacyjnego. Dopiero zejście do tego celu może nam pozwalać myśleć o tym, by te stopy zacząć obniżać – powiedział Kotecki.

