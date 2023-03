Podwyżka dla żołnierzy już pewna. Wiadomo, o ile wzrośnie wynagrodzenie mundurowych

Na początku marca wicepremier, a zarazem minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wydał komunikat ws. wzrostu uposażenia dla żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. – Do 4960 zł wzrosła kwota miesięcznego uposażenia dla żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Zachęcam wszystkich do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego. Tylko w tym roku przygotowaliśmy co najmniej 25 tys. miejsc dla żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej – napisał na Twitterze szef resortu obrony.

400 plus dla żołnierzy

Błaszczak podkreślił wówczas, że wynagrodzenie żołnierzy wzrosło o 400 zł, dzięki czemu przeciętna płaca w Siłach Zbrojnych RP to 7976 zł. W 2022 roku najniższa stawka uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego wynosiła 4560 zł brutto, a przeciętna płaca przekraczała 6 tys. zł.

W czwartek w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra obrony o podwyżce uposażeń żołnierzy zawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem uposażenie w grupie szeregowych wynosi 4960 zł, sierżantowi przysługuje 5940 zł, a chorążemu 6380. W grupie najmłodszych oficerów – żołnierzy w stopniu podporucznika – stawka wynosi 6700 zł, żołnierzowi w pierwszym generalskim stopniu przysługuje 11800, w najwyższej grupie – generałów i admirałów – uposażenie wynosi 18150 zł.

Oprócz uposażenia zasadniczego żołnierzom przysługują dodatki i nagrody.

Świadczenie za długoletnią służbę

Przypomnijmy, że pod koniec lutego prezydent Andrzej Duda podpisał przyjętą 26 stycznia br. przez Sejm ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę.

Ustawa przyznaje funkcjonariuszom wszystkich służb mundurowych, oraz żołnierzom zawodowym, nowe świadczenie zwane „świadczeniem za długoletnią służbę”. Będą mogli na nie liczyć funkcjonariusze i żołnierze posiadający co najmniej 15-letni staż służby. Świadczeniem za długoletnią służbę będzie przysługiwało w wysokości 5 proc. należnego uposażenia zasadniczego po osiągnięciu 15 lat służby, zwiększanego o kwotę 1 proc. należnego uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rozpoczęty rok służby, nie więcej jednak niż do wysokości 15 proc. po 25 latach służby, które będzie wypłacane do dnia rozwiązania stosunku służbowego w związku ze zwolnieniem funkcjonariusza ze służby, z jego śmiercią lub zaginięciem.

Celem ustawy – jak wskazano w uzasadnieniu do projektu regulacji – jest zatrzymanie przed odejściem ze służby doświadczonych funkcjonariuszy i żołnierzy, a także wzmocnienie motywacyjnego systemu wynagradzania.

