Tak inflacja wygląda w rzeczywistości. W tych obszarach nie ma spadku

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił dziś szybki szacunek inflacji za marzec br. Inflacja konsumencka wyniosła 16,2 proc. w ujęciu rocznym, wobec 18,4 proc. w lutym. – Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w marcu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 16,2 proc. (wskaźnik cen 116,2), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,1 proc. (wskaźnik cen 101,1) – podał w komunikacie GUS.

Inflacja spada, ceny wciąż jednak wysokie

Pozornie dzisiejsze dane mogą wydawać się optymistyczne. Marcowy odczyt jest wyraźnie niższy od lutego i jeśli wierzyć prognozom części ekonomistów, czekają nas już teraz gwałtowne spadki. Należy jednak pamiętać, że inflacja na poziomie 16,2 proc. oznacza, że w marcu ceny wciąż rosły bardzo szybko.

Z danych przekazanych przez GUS wynika, że aż o 26proc. rok do roku wzrosły ceny nośników energii, zaś o 24 proc. ceny żywności i napojów bezalkoholowych. Nastąpił zatem znaczący wzrost cen w obszarach, który dotyczą praktycznie każdego z nas, a znaczący wzrost cen żywności jest szczególnie bolesny teraz, gdy przygotowujemy się do świąt.

– Zakładaliśmy 16 proc., więc odczyt na poziomie 16,2 proc. to nie jest duże zaskoczenie. Trochę wyższy od naszych oczekiwań był wzrost cen żywności w porównaniu do poprzedniego miesiąca, ale w pozostałych kategoriach nie ma większych niespodzianek – komentuje dzisiejsze dane Adam Antoniak z ING, cytowany przez Bankier.pl.

Zerowy VAT na żywność przedłużony?

Przypomnijmy, że do 30 czerwca br. obowiązuje zerowy VAT na żywność. Ministerstwo Finansów przez przypadek ujawniło niedawno, że zostanie on przedłużony do końca tego roku. Informację tę – jak zauważyła "Rzeczpospolita" – resort podał w prospekcie programu emisyjnego z 17 marca br. – Część środków wdrożonych w ramach tarcz antyinflacyjnych wygasła z końcem 2022 r., ale zerowa stawka VAT na podstawowe produkty żywnościowe została przedłużona do końca 2023 roku – napisano w prospekcie.

